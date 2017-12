La UVa bloquea la especialización de alumnos sorianos en Valladolid

Un grupo de alumnos del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid (UVa) se han visto obligados a matricularse en la Universidad de Burgos para cursar la mención de Pedagogía Terapéutica, ya que, aunque se imparte Educación Especial dentro del grado de Educación Primaria en el Campus de Valladolid, está limitada exclusivamente para sus estudiantes. Es la respuesta que les dio la UVa en cumplimiento con la legislación actual vigente, ya que los alumnos solo pueden acceder a las menciones que oferta su propio Campus y no a los del resto, aunque sean de la misma Universidad.

Y es que la Universidad de Valladolid está conformada por cuatro Campus (Valladolid, Segovia, Palencia y Soria) lo cierto es que no se puede acceder a las especialidades que se ofrecen en alguno de ellos si no eres alumno del propio Campus. Es lo que les ha ocurrido a unos estudiantes del Duques de Soria, que querían realizar este curso la mención de Educación Especial del grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación, pero no pudieron matricularse. La Universidad no se lo permitió alegando que tenían preferencia los alumnos del Campus de Valladolid, donde se imparte y «cumpliendo con la normativa vigente, que afecta no sólo a la UVa sino a cualquier Universidad con más de un Campus», tal y como señaló a este periódico el vicerrector del Campus Duques de Soria, Joaquín García Medall. «No nos dejaron ni echar las preinscripciones porque las plazas estaban muy limitadas y la prioridad era el Campus», asegura una estudiante.

De este modo, se vieron obligados matricularse en la Universidad de Burgos, donde actualmente cursan la mención de Pedagogía Terapéutica. Es más, una de las estudiantes no había terminado todavía el grado de Educación Primaria en el que se encontraba matriculada en el Campus Duques de Soria, dado que le faltaba el Trabajo de Fin de Grado (TFG), y planteó trasladar el expediente, pero tampoco le dejaron. «Me dijeron que no tenía derecho». Explica que lo plantearon en la Dirección Provincial de Educación, e incluso lo preguntaron en el Ministerio, pero la solución a la que llegaron fue que se tuvieron que cambiar de Universidad. «Somos conscientes de que la especialidad de Pedagogía Terapéutica junto con la de Audición y Lenguaje e Inglés son las más demandadas, y por tanto deberían impartirse en todos los Campus, pero si esto es inviable, consideramos que por lo menos las plazas se deberían otorgar en función de las notas académicas». La respuesta a este respecto fue que «se trata de un criterio interno de la Universidad y no podemos hacer nada aunque lo consideremos discriminatorio. Fue premio extraordinario en Educación Infantil». Aunque su situación ya está solventada, al tenerse que marchar a otra Facultad, se trata de un problema que va a seguir coleando mientras haya diferencias entre los Campus en cuanto a menciones y haya unas especialidades más demandadas que otras. Además, tampoco parece haber un criterio unificado en cuanto a este tema: «Cuando fuimos a la unidad administrativa de Soria nos dijeron que hiciéramos un traslado de expediente, de modo que parecía incluso viable esta posibilidad, pero luego no nos metieron ni en lista de espera porque las plazas estaban reservadas para el Campus de Valladolid». Este periódico se puso en contacto con la Universidad pero los servicios jurídicos hasta el momento no han respondido.

El vicerrector del Campus de Soria aseguró que plantear un traslado de expediente para poder entrar en una mención en concreto es «del todo ilegal». A este respecto, lamentó que los Campus no puedan ofrecer todas las especialidades del espectro educativo, «primero por la disponibilidad y conocimiento del propio profesorado». Además, el hecho de que en Valladolid se posibiliten más menciones que en Soria obedece al número de alumnos: «Estamos hablando de un Campus con 20.000 estudiantes frente a los 1.700 del de aquí. Somos la décima parte, no podemos exigir lo mismo».