La UVa instala un punto de recarga de coche eléctrico

El Campus Duques de Soria, perteneciente a la Universidad de Valladolid (UVa), dispondrá para este curso de un punto de recarga para vehículos eléctricos. Se trata de la sexta instalación de estas características en la capital y de la décimo sexta en la provincia.

No obstante, en varias de ellas hay posibilidad de conectar más de un vehículo, de forma que se pueden recargar de forma simultánea hasta 41 más otros dos cuando se conecte la UVa. El incremento es lento, pero sólo entre agosto del año pasado y la jornada de ayer se han instalado dos puntos más, al que la UVa sumará un tercero. Hay avances paulatinos.

En el caso del punto de recarga que se instalará en el Campus Duques de Soria el vicerrector, José Luis Ruiz Zapatero, confirmó que «la idea es contar con un puesto inicialmente» en Soria, pero que tiene eco en otras provincias. De hecho «se trata de un proyecto piloto de la UVa en los cuatro campus en el que la universidad quiere concienciar sobre el uso de energías alternativas».

Ayer ya se procedió a pintar las marcas horizontales para reservar el espacio y aunque todavía no está terminado y en servicio, se confía en que pueda funcionar en breve. «La universidad y el campus son sensibles a estas cuestiones» y de hecho por ejemplo se construye teniendo en cuenta parámetros energéticos y bioclimáticos, como en un nuevo edificio «que es ejemplo de sostenibilidad».

La idea se ubica dentro de la oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, responsable del Plan de Calidad Ambiental de la UVa. Este ente trabaja en áreas como mejorar los consumos energéticos o elaborar planes de residuos para alcanzar la sostenibilidad. En este caso la iniciativa pretende ofertar una infraestructura atractiva para la adopción de vehículos eléctricos en las instalaciones.

Ruiz Zapatero indicó que al menos en el último año no ha tenido constancia de peticiones expresas por parte de trabajadores o usuarios del campus soriano. «Va más en la línea de querer provocar esa necesidad» y de que alguien pueda ver factible el uso del vehículo eléctrico para desplazarse hasta Los Pajaritos. Por ello se trata de un «gesto» medioambiental.

Con ello, la oferta tanto de la capital como de la provincia suma un nuevo avance y lo hace en abierto. Hay puntos de recarga públicos pero también otros en espacios de titularidad privada, generalmente destinados a los clientes de algún negocio en concreto. También la distribución es muy irregular, y sólo uno de ellos, ubicado en Ágreda, está al norte de la capital. Comarcas enteras como Pinares o Tierras Altas siguen sin infraestructura para cargar un coche eléctrico más allá de la cochera de cada cual.

En cuanto a los disponibles en espacios públicos, uno de los puntos veteranos es el del hospital Santa Bárbara de la capital mientras que en los mapas figura como apuesta más reciente el del polideportivo de Almazán. En la zona de El Burgo y San Esteban hay algún taller que ofrece electrolinera y en la capital, el parking del centro dispone tanto de instalaciones como de plazas reservadas.

No obstante, quienes están desarrollando en buena medida la red son los hosteleros, por extraño que pueda parecer. Y es que disponer del servicio puede resultar un plus interesante para escoger ese y no otro establecimiento. Por ejemplo el Parador de Soria tiene y el hotel Castilla Termal Burgo de Osma también instaló uno. En la zona sureste, el paso de la A–2 trae tráfico y también demanda, hasta el punto de que Medinaceli, Lodares o Santa María de Huerta cuentan con puntos de recarga. De nuevo alojamientos y restaurantes son quienes han dado el paso adelante para completar la oferta a sus clientes. Ahora, la universidad también se suma a la apuesta.