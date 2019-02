Las vacaciones y las extras se salvan en el ERTE de Fico

La cifra esencial se mantiene pero los efectos para los trabajadores serán menos duros. El Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) propuesto por Ficosa para la planta soriana de Fico Mirrors ya tiene un preacuerdo entre la compañía y los sindicatos. La intención sigue siendo parar a cada trabajador un máximo de 34 días a lo largo este año tal y como se había formulado originalmente, pero salvo sorpresa las vacaciones y las pagas extra no se verán apenas afectadas por la medida.

La propia empresa confirmó estos avances que ya habían sido planteados por los sindicatos cuando se conoció el planteamiento del ERTE. Por el momento el documento cuenta con el apoyo tanto de Fico como de los representantes de los trabajadores, si bien este lunes se celebrará una asamblea en la que los empleados decidirán, si así lo consideran, su ratificación. La planta es la que cuenta con mayor plantilla en toda Soria, con cerca de 700 trabajadores y que en momentos puntuales ha llegado a superar esta notable cifra.

«El planteamiento del ERTE en Fico Mirrors responde a un ajuste organizativo para poder adaptar la carga de trabajo al volumen de producción» aseveraron ayer fuentes de la empresa. «La medida ha sido impulsada como consecuencia del descenso de los pedidos por la situación coyuntural del mercado a nivel europeo marcada por la caída de las ventas de automóviles, así como por factores como la crisis del diésel, el endurecimiento de la política de aranceles y la incertidumbre del Brexit».

Cabe recordar que incluso con la negociación abierta, los sindicatos hicieron un llamamiento a la tranquilidad al considerar que la solvencia de la empresa parecía fuera de toda duda. No obstante el mercado tanto nacional como internacional del automóvil se enfrenta tanto a nuevas regulaciones fiscales como a incertidumbres, por ejemplo en el caso de los plazos para la desaparición de los vehículos de gasóleo o de combustión interna. De hecho, Fico no es la única planta que ha presentado expediente de regulación en los últimos tiempos. Numerosas compañías automovilísticas se encuentran en esta situación, como Citroën en Vigo o la planta Navarra de Volkswagen en el reciente otoño



En ese sentido, la dirección subraya que Fico Mirrors «cuenta con estabilidad financiera, por lo que la medida no se ha solicitado por factores económicos. La solicitud del expediente tiene como objetivo mitigar el impacto de la actual situación del sector, garantizando la viabilidad de los puestos de trabajo de los empleados y la eficiencia de la planta». Esto es, a pesar de la reducción de la carga de trabajo se apuesta por mantener el volumen de la plantilla actual.

Tal y como avanzasen fuentes sindicales la pasada semana y como confirmó ayer la propia compañía las condiciones del ERTE se han establecido» con la prioridad principal de minimizar su afectación para los trabajadores, velando por las personas más vulnerables por su situación o cercanía de jubilación». Por ejemplo, una de las medidas indica que todos los mayores de 58 años cuando comience el ERTE y las víctimas de violencia de género quedan exentos de sumarse a esta medida laboral.

Así, en buena medida se palian los efectos económicos y los períodos de descanso. Cabe recordar que incluso se planteó que no se consumiesen las 34 jornadas si llegaba más carga de trabajo.

Entre las cuestiones marcadas en el preacuerdo las hay de toda índole, comenzando por un período de aplicación que comenzará –si lo aprueban los trabajadores este mismo viernes y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Asimismo la compañía se compromete a descontar únicamente de la nómina los días laborables, no la parte proporcional del fin de semana, por lo que a final de mes el sueldo no bajará tanto.

A grandes rasgos, durante los días de ERTE un trabajador queda desvinculado de la empresa, pudiendo recuperar el 70% del salario que les correspondiese a través de la prestación por desempleo. En el caso de las pagas extra Fico añadirá una parte de cotización para que se cobren al 99,1%, esto es, con una pérdida inferior al 1%.

Asimismo la compañía se ha comprometido en primera instancia a desligar totalmente el número de días de vacaciones de los días de ERTE. Sobre el papel, si un trabajador está vinculado a una empresa 331 días su bloque de vacaciones es menor que si estuviese 365 días. Sin embargo, la empresa respetará el mes de asueto remunerado como si se trabajase de continuo. También se primará el disfrute de permiso retribuidos de día completo frente a la aplicación del expediente.

Asimismo, a los empleos que no dependen directamente de los turnos productivos se les brinda una doble opción pueden acogerse al ERTE en las mismas condiciones o asumir un descuento salarial mensual que en ningún caso superará el 10%. Por último, la compañía de componentes para automóviles aclara que «dado que las oscilaciones de la demanda en la industria de la automoción son habituales, se estima que esta situación temporal se revertirá con la entrada de nuevos pedidos previstos para finales de 2019 y principios de 2020».