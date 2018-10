Valcorba salva la electricidad para lanzar la comercialización

La Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, socia mayoritaria de la junta de compensación del polígono de Valcorba, con más de la mitad de su representación, procederá a la comercialización de las parcelas una vez que entre en funcionamiento la nueva subestación eléctrica, cuyo suministro por parte de la compañía está prevista «para finales del presente mes de octubre», tal y como concreta Sepes. De este modo, el único trámite que quedaría pendiente sería la recepción parcial, por parte del Ayuntamiento de Soria, de las obras de urbanización realizadas en el espacio industrial.

Sepes, dependiente del Ministerio de Fomento, recuerda que desde la junta de compensación de Valcorba ya se solicitó al Consistorio capitalino la recepción parcial de la urbanización, un estudio en el que trabajan los técnicos municipales, quienes han encontrado un escollo en los accesos a la subestación eléctrica, lo que está retrasando el trámite, según indicó el pasado viernes el concejal de Urbanismo, Javier Muñoz. La solicitud se acordó en la reunión de la junta de compensación del 22 de mayo pasado y el edil confiaba en que pudiera solucionarse antes de que terminara el verano, lo que finalmente no ha sido posible.

La Entidad Pública, que en junio de 2011 se hizo con el 51% de los terrenos, aportando una inversión de 17 millones de euros, se encuentra actualmente realizando las gestiones necesarias para que la compañía eléctrica de la zona proceda a la puesta en marcha de la subestación eléctrica, cuyo coste aproximado supera los dos millones de euros, y espera la conformidad del Ayuntamiento a las obras de urbanización, para lo que debía estar terminada dicha instalación destinada al abastecimiento energético.

Sepes indica que en la recepción a realizar por el Ayuntamiento de Soria se incluiría la totalidad de las obras de urbanización ejecutadas hasta el momento, al considerar la junta de compensación de Valcorba que se encuentran «en condiciones adecuadas para su entrega al uso público con el actual acceso existente». La primera fase del polígono afecta a unas 150 hectáreas.

Por lo tanto, quedarían excluidas de dicha recepción las obras correspondientes al acceso número 1, desde la N-234, que podrían iniciarse una vez aprobada la Modificación del Plan Parcial que se encuentra actualmente en tramitación, matiza Sepes, así como las obras de la conexión de la carretera de Alconaba, que comenzarían una vez obtenidos los suelos necesarios para su ejecución.

Es la Diputación provincial de Soria la que ha de encargarse de este asunto que todavía no ha sido resuelto, a la espera de encontrar un acuerdo sobre el precio del terreno, ya que desde la institución provincial apuestan por llegar a un consenso antes que recurrir a la expropiación. Los terrenos que permitan conectar la carretera SO-P-3003 con el viario del polígono industrial suman 7.400 metros cuadrados y son propiedad de un particular, en concreto una agropecuaria que cuenta con pastos y cultivos de secano, también de la propia Diputación provincial, al tratarse de una carretera, y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, por pasar la vía férrea.

Por su parte, el proyecto de ejecución, licencia e inicio de obras para la construcción de la subestación eléctrica, que Valcorba llevaba esperando más de cinco años, fue aprobado por el Ayuntamiento de Soria en junio de 2017, adjudicándose a la empresa Urán, para dotar al polígono de los 20.000 kilovatios que requiere toda el área para estar a pleno rendimiento.

La previsión era que los trabajos culminaran a principios de 2018, aunque finalmente se retrasó hasta primavera. En febrero de 2013, la junta de compensación del polígono obtuvo el beneplácito de Iberdrola para poder construir la subestación eléctrica, pero los reparos de Sepes y la falta de liquidez por parte de los promotores demoraron la materialización del proyecto.