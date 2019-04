«Valladolid intenta quedarse el grado de la Escuela del Deporte»

El jugoso grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte atrae las miradas de otras provincias. El proyecto educativo impulsado inicialmente por la Fundación Cidida para la capital provincial y que ahora la UVa trata de convertir en una titulación pública tras la falta de avances de los promotores es objeto de deseo de Valladolid. Así lo aseguró ayer la presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, que afirmó que es su partido el que ha impulsado la reconversión del grado para mantenerlo en Soria. «El PP, a nivel regional, ha apostado porque ese grado esté en Soria y no se lo lleve Valladolid, que está intentando quedárselo», afirmó.



Tal y como adelantó este medio hace ya dos semanas, el futuro de la Escuela Universitaria del Deporte pasa por convertirse en un título público dentro del programa de estudios que oferta la UVa. Precisamente, el pasado viernes en el consejo de Gobierno de la Universidad del pasado viernes se aprobó la denuncia del convenio de adscripción que la UVa había firmado con la Fundación Cidida, entidad que impulsó el proyecto y que logró la aprobación del grado en Actividad Física y Deporte.



El paso dado por la UVa, una vez que se complete todo el proceso, pretende desembocar en el mantenimiento del grado dentro del catálogo de titulaciones de la UVa. Bajo estas premisas, el grado pasaría a ser público, es decir, estaría gestionado directamente por la Universidad al igual que, por ejemplo, el grado en Fisioterapia o el de Administración y Dirección de Empresas. No obstante, hay que tener en cuenta que en ese momento la UVa también tendría potestad para implantar esos estudios en cualquiera de sus sedes.



La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, aseguró ayer que el nuevo rumbo del proyecto «no es una propuesta del PSOE sino una propuesta del PP». «Se ha esperado por su la Fundación privada cumpliera, pero si no va poder, ha sido el PP, a través del consejero de Educación, y a través de los contactos mantenidos con la Universidad para lograr que ese grado pueda instalarse en Soria capital», explicó De Gregorio. La presidenta popular añadió que los estudios no solo estarían relacionados con el deporte sino con «la investigación y la innovación».



En el actual clima preelectoral, De Gregorio también tuvo palabras para el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. «Si no sabía nada de esto, que no se ponga medallas, este tema lo ha llevado el PP y lo seguirá trabajando». En este ámbito, la presidenta del PP de Soria avanzó que tendrá un encuentro con el rector de la UVa, Antonio Largo, para «concretar aspectos». «Que no se ponga medallas», insistió recalcando que «no sabía que el PP regional había apostado porque ese grado esté en Soria y que no se lo lleve Valladolid, que está intentando quedárselo». «Es nuestros, de los sorianos, y vamos a seguir trabajando en ello, desde los diputados a los procuradores y el Gobierno regional», recalcó.



Fue el pasado lunes cuando el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, se refirió a la situación del proyecto. «Ninguno de los escenarios es negativo para la ciudad de Soria», aseguró añadiendo que «no podemos caer en el error de entender que esto es un proyecto olvidado o que no ha llegado a buen puerto». El alcalde incidió en que la Universidad, «con conocimiento del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, con conversaciones con el equipo de Gobierno de la ciudad de Soria, con conocimiento y conversaciones también con la administración autonómica, toma las riendas en este caso y da un paso más allá y traslada que si la iniciativa privada no es capaz de buscar la financiación suficiente no nos vamos a quedar la ciudad de Soria, la provincia de Soria, sin esa ampliación del mapa universitario, sin ese grado». Aunque el alcalde de Soria no puede asegurar la permanencia de la titulación en la ciudad, las «conversaciones que hemos mantenido lógicamente van encaminadas a que el Grado se imparta aquí». Y es que «no tendría ningún sentido que la Universidad de Valladolid hurtara como centro adscrito algo que se va a impartir en Soria y se lo llevara a otro campus».