La vaquería de Noviercas sí debe someterse al impacto ambiental

«Lo que plantea ese decreto es la simplificación administrativa, no reduce los requisitos ni las exigencias que tienen que cumplir, ni desde el punto de vista social, sanidad animal, ni ambiental, las explotaciones que se implanten en Castilla y León», recalcó la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, respondiendo así a Ecologistas en Acción, organización que plantea que atendiendo a este nuevo decreto la macrovaquería de Noviercas podría comenzar a funcionar sin verse sometida a información pública.

Marcos desmintió ayer en Soria que fuera a ser así. «Se trata, igual que se ha hecho en todas las actividades económicas en la comunidad autónoma, de simplificar los trámites administrativos, no eliminar requerimientos. Además en el caso de la vaquería de Noviercas no afectaría porque no es de aplicación en las explotaciones de gran número de ganado». Manifestó que la Junta todavía no dispone del proyecto de Noviercas, «por lo tanto es precipitado hablar, pero en ese caso -por el volumen de ganado que plantea Valle de Odieta, en torno a 18.500 cabezas en un proceso paulatino- seguiría la normativa actual» y no se vería afectada por el nuevo decreto 4/2018 que fue aprobado el pasado lunes.

La consejera incidió en que los requisitos exigidos no se eliminan, incluso se añaden nuevos, como es el caso de la distancia a los núcleos de población, requerimiento que hasta ahora no estaba contemplado.

Marcos defendió la simplificación al igual que en cualquier actividad económica. «Estamos hablando de la actividad económica que más población asienta en el medio rural, por lo tanto, considero que es positivo el simplificar los trámites administrativos para que se puedan implantar explotaciones ganaderas en el medio rural. Los agricultores y ganaderos tienen los mismos derechos a la simplificación administrativa que cualquier otra actividad económica de esta comunidad autónoma y de este país. Teniendo claro el objetivo y la población que asienta en el medio rural la ganadería, sólo se puede valorar como positiva esta actuación de la Junta de Castilla y León», destacó.

Además, Marcos insistió en que el nuevo decreto afecta a explotaciones de tamaño más pequeño que el planteado inicialmente en Noviercas, «porque a partir de un determinado número de cabezas de ganado el trámite sigue siendo el que estaba hasta este momento». La consejera y portavoz del Ejecutivo regional aseguró que al no contar con el proyecto de Valle de Odieta en Noviercas desconocen el volumen total al que pueda llegar la explotación, que será el que se determine en su momento. «Hasta donde yo sé, por contactos y conversaciones, no por documentos, sería algo modular, igual que hay en otras comunidades autónomas, sin que exista ningún tipo de problema», matizó.

Lógicamente cualquier explotación tiene que cumplir los requisitos, añadió Marcos. «Hay que analizarlos una vez presentados los proyectos, teniendo en cuenta que son explotaciones y actividades económicas que generan empleo en el medio rural».

Respecto al estudio hidrológico, afirmó que la Junta no ha sido informada porque este tipo de trámites son competencia de otras administraciones públicas.