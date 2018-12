La venta de lotería se dispara este puente ante la llegada de turistas

Las colas a las puertas de las administraciones de lotería para la compra de décimos de Navidad están siendo una constante este puente festivo, que sin duda está resultando una verdadera fiesta para los loteros.

«Es una locura. Estamos teniendo colas de 15 y 20 personas esperando», señalaron desde una administración de la calle El Collado. Y la previsión es que la tendencia continúe también hoy, cuando las administraciones volverán a estar abiertas por la mañana, algunas ya desde las 10.00 horas y hasta las 14.00 horas, a pesar de que sea la festividad de la Inmaculada. Del mismo modo, sus puertas no se cerraron el jueves, Día de la Constitución, ante la experiencia de otros años de que las ventas se incrementan estos días.

La razón principal es la presencia de turistas que aprovechan para llevarse «un poco de la suerte de Soria», aseguraron algunos, aunque hace ya varios años que esa fortuna no sonríe a la provincia.

«Vienen muchos hijos de sorianos que ahora viven fuera y que no quieren quedarse sin lotería de aquí», manifiesta otro lotero, quien detecta «mucha presencia de turistas, como el 95%, pero también gente de Soria».

Sobre sus preferencias, ninguna, «se están llevando lo que queda», asegura. «Les da igual, lo que sea», confirma la responsable de otra administración de lotería en el centro de la capital soriana.

«Ya nos queda poquito así que no hay mucho donde elegir, hasta que las asociaciones que han hecho papeletas no nos empiecen a devolver, que será ya después del puente, y entonces se supone que tendremos más», puntualizan los loteros, quienes confirman que las ventas ya han repuntado definitivamente tras los años de crisis económica.

Las administraciones de lotería entran ya en la recta final ya que apenas quedan dos semanas para la celebración del sorteo por lo que esperan, como ocurre habitualmente, que las ventas sigan en la misma tendencia de alta demanda.

El año pasado el gasto de media por habitante en la provincia fue de 219,83 euros.