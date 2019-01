La venta de parcelas del polígono de Valcorba arranca en primavera

La ciudad de Soria espera que en cuestión de meses se resuelva de forma definitiva la carencia de suelo industrial que arrastra desde hace años. El alcalde de Soria, Carlos Martínez, avanzó ayer que está previsto que sobre el mes de marzo se produzca la «recepción parcial» del polígono lo que abrirá la puerta a la comercialización de las parcelas. Paralelamente, se trabaja en la confección de un ambicioso plan de atracción de empresas y en la vinculación de Valcorba al plan para la dotación de infraestructuras tecnológicas que prepara el Gobierno.



El regidor de la capital explicó ayer que por delante hay «dos hitos a solventar» y que espera que estén solucionados «principios de marzo o en primavera». En primer lugar en el horizonte aparece la «recepción parcial del polígono» que está a la espera de que «se termine de rematar por parte de la Junta de Compensación algunas de las últimas fases de la ejecución del polígono». Estas obras hacen referencia «a lo que es uno de los viales de acceso que todavía resta por ejecutar». En este sentido los técnicos municipales ya están supervisando el estado del complejo industrial «para poder hacer la recepción y que, por tanto, su mantenimiento ya sea de obligado mantenimiento por parte del Ayuntamiento». Esa recepción, insistió, se formalizará una vez hayan concluido todos los trabajados. Se espera que la recepción se haga en el plazo de «dos meses».



De forma paralela, y en base a las palabras pronunciadas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, la semana pasada en Soria, se está trabajando en el plan de atracción de empresas «en el que vamos a intentar sumar a la Junta, que ha mostrado su disposición vía Plan Soria, y a los propietarios de los terrenos, es decir, el Estado (55%) y la parte privada». «Lógicamente, el Ayuntamiento tendrá que estar y arrimar el hombre lo que haga falta como parte principal e impulsora de ese polígono», remarcó el alcalde.

Además, también se trabajará en otros ámbitos. Martínez volvió a recordar a la ministra para poner sobre la mesa el plan que quiere desarrollar el Gobierno para «dotar» de equipamiento tecnológico a los polígonos industriales. «Queremos estar a la vanguardia de ese plan e incluir dentro del plan de atracción la dotación de equipamiento tecnológico suficiente para convertir ese espacio en un polígono tecnológico», explicó Martínez. «Vamos a ver si somos capaces de armar todo esto en febrero y marzo y de cara a la recepción y por tanto el pistoletazo de salida para la venta de parcelas podemos contar con un buen paquete de iniciativas e inversiones en equipamiento que hagan atractivas la puestas de largo del polígono».



«Bomba atómica»



Frente a la cercanía de la puesta a disposición de los terrenos de Valcorba para la llegada de empresas, Martínez evidenció que «como muchos proyectos» los últimos siete años han sido «como si hubiera caído una bomba atómica». «Es un paréntesis en el que prácticamente no se ha movido nada, incluido Valcorba», lamentó. Martínez recordó que el desbloqueo llegó con la «luz verde» a la construcción de la subestación. «Eso también se ha demorado y se ha tenido que rematar a partir del último verano», remarcó.



«Veremos si somos capaces entre febrero y marzo de darle carpetazo definitivo y empezar a poder salir al mercado a vender las parcelas y a ofrece lo mucho que tiene que ofrecer el suelo industrial de Soria», resumió el alcalde. Martínez no dudó en reconocer que la falta de suelo industrial en la capital es un «lastre» aunque «la verdad es que también la crisis económica ha hecho que no sean los mejores momentos para poder salir a captar empresas». «Si ahora sumamos las ayudas Reindus con cupo, el plan de equipamiento tecnológico y somos capaces de hacer un buen plan de atracción, y si son capaces de finalizar de una vez el polígono, podremos estar en las mejores condiciones para poder aprovechar esta oportunidad que tenemos con un suelo público que no hemos tenido desde hace mucho tiempo», finalizó.