Viaje en el tren que Ábalos ignora

A las 7.40 horas de la mañana de un día de enero la estación de tren de Soria es un escenario vacío, frío y lúgubre. Nadie diría que hay un tren a punto de salir, el único que saldrá esa mañana. El ajetreo de viajeros es mínimo. Es difícil cruzarte con alguien en la estación que no sea el guardia de seguridad embutido en su abrigo. Delante esperan los tres vagones que componen el 599 cuyo destino final es la estación de Chamartín. El trayecto hasta Madrid dura tres horas, el mismo tiempo que hace veinte años. Atrás queda la inversión de 16 millones realizada hace una década por el Gobierno de Zapatero que no sirvió para modernizar un tren anclado en el siglo XIX.



El ministro de Fomento, José Luis Ábalos tenía una oportunidad perfecta de probar el trayecto la próxima semana con motivo de su participación en el Think Europe en Soria y conocer que las carencias ferroviarias no solo afectan a Extremadura. Los recurrentes «problemas de agenda» cancelaron su visita a pesar de tenía un billete gratis por cortesía de Soria Ya. Quizás en una ocasión próxima no ignore la realidad del Soria-Torralba. Las más de 30 incidencias con retrasos de más de 15 minutos de 2018 constatadas por la Asociación en Defensa del Ferrocarril parecen motivo suficiente para atender las necesidades de un tren condenado al olvido. A falta de los datos de 2018, en 2017 los usuarios de la línea sufrieron 43 percances y más de 2.600 minutos acumulados en retrasos, según una contestación del Gobierno.



La llegada de la ola polar, representada por el solitario grado que marcan los termómetros, es el principal tema de conversación de los seis viajeros que ocupan el convoy. Puntual, a las 7.50 horas, el tren se pone en marcha con su característico traqueteo y con una voz pregrabada de banda sonora que da la bienvenida al escaso número de viajeros que pese a la mala fama del tren siguen apostando por este medio de transporte.



El mensaje también se repite en inglés, cuestión de la globalización, claro, pero casi una burla: Te damos la bienvenida en el idioma universal, pero no somos capaces de garantizar la hora de llegada. Esa es la principal duda de las seis personas que se acomodan en las butacas azules. En Soria se sabe cuando sale el tren, la incógnita es si será capaz de completar el recorrido en el horario previsto, en este caso, deberíamos llegar a Madrid a las 10.45.



Actualmente unos 20.000 pasajeros utilizan el tren de Soria a Madrid o viceversa aunque Renfe es muy reacia a dar los datos. Durante la última década la línea ha perdido unos 1.000 viajeros al año. En el año 2005, según una respuesta parlamentaria, había unos 40.000 viajeros. El último anuario estadístico de la Junta revela que en el año 2017, un total 21.906 viajeros tomaron un tren en Soria y 21.782 utilizaron un tren para llegar a la provincia.



El viaje empieza como un despertar de invierno. Lento, casi con temor. La salida de la estación ya transmite una sensación de monotonía y pesadumbre que solo se rompe cuando apenas unos minutos después el revisor cumple con su tarea que, desgraciadamente, apenas le lleva tiempo. Uno de los pasajeros es un operario de Adif que está trabajando en las obras de sustitución de las traviesas que se están llevando en la zona de Quintana Redonda. Toma el tren hasta Almazán. Ahora mismo hay dos grupos de trabajo, pero ni siquiera él sabe el tiempo que durará la faena. La incertidumbre siempre es una constante en lo referente al tren de Soria. Poco tiene que decir sobre el estado del ferrocarril de Soria ya que «todo se sabe en la calle».



Las obras a las que hace referencia son herederas de aquel contrato para la segunda fase de la modernización de la vía que rescindió el Gobierno del PP previo pago de más de 800.000 euros. Los más de 17 millones de inversión previstos se fueron al limbo y el traqueteo del vagón es el testigo de cargo de aquella promesa incumplida. Desde el pasado mes de noviembre se ejecuta un cambio de traviesas que afectará a 6.000 piezas durante 28 kilómetros, prácticamente el tramo entre Almazán y Soria que es el que peor estado presenta. Terminarán a finales de febrero y entonces se podrán superar los 80 kilómetros por ahora que en estos momentos son insuperables por el estado de la vía.



«Se sabe cuando sale, pero no cuándo llega», repite el operario casi como un mantra. Podría ser un buen lema para un campaña publicitaria de Renfe destinada a aumentar el número de viajeros con personas tentadas de aventuras. El empleado de Adif nos recalca que el 599 «es el mejor que hay» y advierte que muchos de los problemas se deben al tren que sale de Madrid.



Los fiables 599 realizan el servicio desde hace unos años en sustitución de los 598 y los infernales 594. Los 599 al menos tienen enchufe, aire acondicionado, calefacción y máquina de vending. El wifi es una utopía, pero en los otros modelos las comodidades son inferiores y los riesgos de quedarse mucho mayores. En bastantes ocasiones, son los responsables del tren ‘lince’, el que hace el servicio del viernes tarde.



El recorrido apenas ha comenzado cuando ya se acerca la primera parada, Quintana Redonda, que es facultativa, es decir, se para solo en el caso de que haya pasajeros o se haya advertido al maquinista de que hay un viajero que utilizará ese apeadero. No obstante, el tren baja su ya reducida velocidad «por si hay pasajeros». Lo mismo ocurre en Tardelcuende.



Cerca del final del vagón se encuentra Felipe Petinal, una soriano de 65 años de edad que es un habitual del tren a Madrid donde se operó y dónde compra sus botas ortopédicas. Utiliza este medio por una mezcla de obligación y devoción. Sus recuerdos con el ferrocarril llegan hasta sus años mozos cuando salía de Matute montado en burra para subir al tren en Matamala.



«El servicio es malo», resume sin paños calientes. En los últimos cuatro años y por razones médicas utiliza el tren de una manera constante. «Llega tarde muchas veces, en otras ocasiones nos paran en un pueblo más de 15 minutos sin saber porqué y otras hemos tenido que bajar en Guadalajara o Almazán para subirnos a un autobús, es un despropósito», explica.



«A mí el tren me encanta» espeta orgulloso, aunque acompaña su frase con un deseo de que de una vez por todas se arregle la vía. De nuevo vuelve a sus recuerdos para, con nostalgia, revivir los tiempos en los el tren se llenaba a su paso por Almazán. «Ahora suben dos», dice y vuelve a lamentar la situación en la que «han dejado» su querido tren. «Hablan de Extremadura, pero el de Soria está peor, es un tren deficitario».



Sobre las 8.24 se anuncia la llegada a Almazán siguiendo el horario previsto y casi por sorpresa la nómina de viajeros se amplía en cuatro personas. En el segundo vagón del convoy viaja Luis Eduardo, un joven de 33 años que va a Madrid por trabajo. En apenas dos minutos resume las virtudes del tren y defiende su supervivencia. No obstante, reconoce que sigue utilizando el ferrocarril de Soria casi por «romanticismo» y que si tiene una cita «ineludible» prefiere el bus por aquello de la incertidumbre sobre la hora de llegada. Eduardo también ha sufrido los retrasos. En una ocasión, tras una demora de más de 49 minutos, se planteó poner una reclamación, pero desistió. «No había nadie en la estación».



La salida de Almazán marca un punto de inflexión en el recorrido. El tren deja de ir a golpes para parecer que se desliza sobre la vía. Entramos en la parte renovada del trayectoy la velocidad crece. Eduardo lamenta la poca beligerancia de los sorianos para defender su tierra y aplaude el despertar de Soria Ya. También tiene claro que el número de viajeros se incrementaría si se mejoraran las condiciones. «Desde luego», apunta.



«Ahora la gente lo coge casi por una cuestión romántica o porque no quiere que desaparezca, a veces parece que ponen todas las trabas para poder cerrarlo y realmente algo de eso puede haber también, lo dejan morir para decir que es insostenible», razona. Eduardo no quiere un AVE para Soria «pero si un servicio funcional». «Estos trenes los renovaron hace unos años, pero los otros eran de risa, serían impensables en otro sitio, hablamos de algo que también afecta a la seguridad», insiste. El aspecto económico también es importante. El coste anual de la línea se sitúa por encima de los 5 millones de euros y con una ocupación media tan baja el déficit anual es superior a los cuatro millones. El Estado asume esas pérdidas en virtud de la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) con la que cuenta la línea soriana.



Miguel y Carmen son un matrimonio que ha subido al tren en Almazán que acompañan al hijo de 15 años de una familia amiga de compras a Madrid. «Nos gusta ir en tren» afirman y detallan sus beneficios. «El horario nos pilla bien, sales pronto y vuelves por la tarde y no tienes necesidad de buscar un sitio donde dejar el coche, es comodísimo».



Miguel lamenta la «mala prensa» del tren y aunque apenas han vivido incidencias «los fallos son terribles». «Ya que es lento si encima te ocurre una avería es tercermundistas», asevera. El matrimonio ve normal que la gente no lo utilice si tiene que hacer algún tipo de trámite pero también lamentan su poco uso. «La gente no tiene intención de cogerlo, ni miran el horario, se han acostumbrado al coche», aseguran. «Se ha perdido esa cultura», incide Eduardo.



M. es otra pasajera habitual. Natural de Almazán, trabaja en Guadalajara. No tiene coche por lo que el tren es el medio de transporte que mejor se adapta a sus necesidades y además le permite adelantar trabajo. Esta joven nos enseña una reclamación reciente para exigir la devolución del billete por un retraso que tuvo lugar en noviembre. Es la segunda que interpone este año aunque son cuatro los percances que ha sufrido. La otra corresponde al verano, durante un viaje en el que se rompió el aire acondicionado y el calor era insoportable.



«Cojo el tren unas tres veces al mes, si llega en hora bien, pero te puedo contar de todo», comenta. «Una vez nos dejaron como cabras en Jadraque» recuerda. Fue un episodio de la noche de Reyes del año pasado en el que incluso algunos de los niños que viajaban terminaron llorando.



Al poco, el tren hace la parada de Sigüenza y el viaje entra en otra dimensión. El número de pasajeros aumenta casi tanto como la velocidad a pesar de que aún para en Jadraque, Guadalajara y Alcalá. Nada más salir de Soria la velocidad ascienden hasta superar sin problemas los 150 kilómetros por hora. El horario se cumple sin problemas y queda constancia, por si había dudas, de que los problemas de la vía únicamente afectan al recorrido soriano.



El estado de la vía condiciona todo el trayecto ferroviario entre Madrid y Soria, pero la falta de prestaciones del tren es especialmente notable una vez en el tramo de 90 kilómetros que transcurre por la provincia soriana y se deja sentir en el interior del tren una vez superada la estación de Sigüenza. Entre Madrid y Sigüenza el tren empleó un tiempo de una hora y media y durante todo ese trayecto las pantallas informativas del propio tren indican velocidades superiores a los 140 kilómetros por hora y rozan en muchos casos los 160. El tiempo que tarda es prácticamente similar al que emplea un automóvil.



Sin embargo, desde Sigüenza a Soria y, especialmente desde Torralba, ya en en territorio soriano, la velocidad del tren baja notablemente. A pesar de que hay menos kilómetros y menos paradas emplea el mismo tiempo que de Madrid a Sigüenza. La falta de velocidad se nota en el interior del tren , con tramos incluso en los que difícilmente se superan los 40 kilómetros por hora. No obstante, cuando alzas la vista para saber la velocidad en las pantallas del tren ves que es un dato que ha desaparecido.