Los vientos de Madrid traen altos niveles de ozono a la provincia

¿No habíamos quedado que en Soria se respiraba uno de los aires más puros de España debido a la ausencia de industria y a su enorme superficie arbolada? Ecologistas en Acción no lo tiene tan claro y aborda una teoría para justificar que el medidor de ozono en Muriel de la Fuente, de la que la mayoría ignora sus existencia, haya superado, según los ecologistas, los niveles de contaminación permitidos. Cuatro de las 37 estaciones que existen en la región lo han hecho, uno de ellos el de Soria, además de Salamanca, Segovia o Laguna de Duero en Valladolid.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, explica que está claro que esa contaminación no se genera en Soria, pero «los vientos dominantes de Madrid la traen para acá». Es decir, que sustancias de esa boina contaminante que en ocasiones se aprecia en la capital de España acaba en el aire soriano, según la organización ecologista. «En la Antártida, por ejemplo, que no hay contaminación, comenzó a romperse la capa de ozono».

El año 2017, siempre según Ecologistas en Acción, el aire que respiramos era saludable, pero desde el 2013 hasta el 2016 ya advirtió de circunstancias parecidas a las de ahora. «En Soria están especialmente afectadas la zona sur y centro. La zona este no porque desde el Valle del Ebro es más improbable que lleguen niveles elevados de ozono».

El ciclo de estos vientos que traen la contaminación sería el siguiente: Madrid, sierra de Guadarrama, Segovia y Soria. La situación se complica cuando los vientos son más cálidos, y ahora parece que estamos ante ese escenario. «La Organización Mundial de la Salud vigila y advierte sobre los altos niveles de ozono que superan el límite legal», apostilla Ceballos.

La organización ecologista reclama a la Junta de Castilla y León «políticas concretas» para erradicar este problema y lógicamente concierne a otras Comunidades Autónomas. «En Castilla y León afecta además de a Soria, a Ávila, Segovia y Salamanca, se han convertido en focos de contaminación, y también pedimos una campaña informativa para que la gente sea consciente de este problema».

Del mismo modo, solicitan «acuerdos políticos con Madrid para que no se superen los niveles de ozono» y se establezca «un límite legal para que se proteja la salud y la vegetación».