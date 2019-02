La vigilancia de la venta de alcohol a menores crece por el Jueves Lardero

Jueves Lardero, un día sensible de cara a la relación entre el alcohol y los menores. La venta en la jornada viene siendo una preocupación y de nuevo se activan las cautelas para impedir el acceso de las bebidas a quienes no hayan cumplido la edad normativa. La vigilancia se intensifica, una petición reiterada ayer por el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, en la reunión que mantuvo ayer con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Luis Gibert, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Andrés Velarde. Se trata de controlar al máximo que no se venda alcohol a menores en los establecimientos públicos. Un objetivo también presente por parte del Consistorio. En este sentido, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se viene desarrollando una labor de prevención. En los días previos se han supervisado los comercios donde se puede adquirir alcohol e insistido a los propietarios sobre la normativa que regula la compra.



La coordinación policial será hoy una de las tónicas dentro de las tareas de seguridad. El subdelegado transmitió a la concejala de Seguridad, Lourdes Andrés, la total disponibilidad para que las actuaciones de la Policía Nacional se realicen de manera armonizada con a Local, de manera que puedan abarcarse todos los lugares habituales de concentración de los jóvenes.



Las celebraciones coincidirán con una jornada apacible, sin precipitaciones y dos grados a las ocho de la mañana para subir a 18 a mediodía.



La vigilancia para impedir la adquisición de alcohol por parte de menores se practica durante todo el año, recordaron desde la Subdelegación del Gobierno, siguiendo las directrices del Plan Nacional Sobre Drogas. No obstante, se agudiza en Jueves Lardero.



Desde el Consistorio también se llevan a cabo acciones durante el año, con el fin de ofrecer información y prevenir los consumos de alcohol y otro tipo de sustancias. Durante el año pasado participaron seis familias en el programa Dédalo, centrado en aspectos como la capacitación para atender conductas conflictivas, la mejora del comportamiento de los menores y la creación de nuevas formas de relacionarse con ellos.



Por su parte, el programa de educación de calle (dentro del de inserción socioeducativa) propone entre sus contenidos talleres sobre prevención del consumo de alcohol, tabaco y cannabis. En 2018 participaron 171 jóvenes en acciones de ocio saludable. También se trabaja con las autoescuelas (65 asistentes) para dar a conocer los efectos de las sustancias en la conducción. Los programas están conveniados con Cruz Roja.