La familia Villar, propietaria de los terrenos donde se pretende instalar la nueva depuradora de Soria, alertó ayer de que las obras de construcción pueden provocar «un grave accidente medioambiental». Haciendo uso de los planes oficiales, los dueños del terreno advierten de que las afecciones recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)se sustentan en datos «erróneos» y que son resultado del «completo desconocimiento» de las infraestructuras que ya existen en la parcela. Desde Villar también se cuestiona el «triunfalismo» que se desprende de la foto del pasado lunes con motivo de la firma del convenio cuando el proyecto pone en riesgo más de una veintena de puestos de trabajo y «hace inviable la continuidad empresarial» que se desarrolla en Sinova desde hace 40 años.



Desde Hermanos Villar explican que en la parcela donde se pretende ubicar la depuradora «existe una compleja red de tuberías de agua y purín» por lo que advierten a los promotores del proyecto que «las futuras afecciones indicadas en la DIAson completa erróneas». «No solo peligra la continuidad empresarial, sino que las obras pueden desencadenar un grave accidente medioambiental», afirman.

Los propietarios plantean que si durante la construcción se produjese la rotura de las tuberías de purines que se envían desde las granjas a la planta de tratamientos «podría ocasionarse un desastre medioambiental» derivado de un vertido incontrolado de purín al Duero. Además, si se inutilizaran las redes de distribución de agua y purines para las granjas «se ocasionaría un desastre económico, sanitario y medioambiental».



Tomando como referencia el plano oficial del proyecto titulado ‘Restitución de servicios indicado en el Anejo 14 del proyecto de la EDAR’ ponen de manifiesto que el documento no tienen en cuenta algunas de las realidades de la finca. No figuran las tuberías de purín, que pasan justo por donde se pretende ubicar la depuradora, no están las tuberías de suministro de aguas, no figura la captación subterránea existente en la parcela 5006 y tampoco se refleja la captación de agua que existe en el final del arroyo Villarejo, según explican. Los Villar indican que en el documento sí se tiene en cuenta una captación sobre el embalse «que no ha existido nunca» y señalan que el colector de alivio de grandes avenidas de la depuradora «está proyectado que vierta las puntas de aguas residuales en nuestra captación de agua». «Darles de beber a los animales aguas residuales no parece muy compatible con su supervivencia».

En resumen, desde la familia inciden en que «la consecuencia de que ninguna administración haya contado con nosotros es una distorsión total de los estudios». «La DIA resultante considera aceptable el grado de compatibilidad con la granja, pero sería muy diferente si se hubiera mostrado la realidad existente».



Los propietario reiteran que los datos que sustentan la DIAson «irreales e incorrectos», algo que consideran «inadmisible» para un documento que sustenta este proyecto. En este contexto revelan también que por la parcela 5006 «discurre una red de tuberías desde hace más de 14 años que ha sido completamente ignorada y que es vital para el funcionamiento de la granja».



Hermanos Villar consideran una «gran temeridad» pretender continuar con el proyecto ante estas circunstancias «con las posibles consecuencias económicas para la ciudadanía si finalmente los recursos y la judicialización a la que se va a ver obligada Hermanos Villar S.L. pueden prosperar». El primer paso que dará la familia es plantear «una fase previa informativa» con todos los actores implicados, incluida la UE, «para que conozcan los riesgos en los que se puede incurrir y permitan revisar las posibles deficiencias o errores de facto que pudiera contener la DIA». «Si al final la Justicia nos diera la razón, el problema como siempre, es que la ciudadanía tendrá que pagar y sufrir las consecuencias», recalcan.



Por último desde la familia se mostraron muy contrariados con la fotografía difundida tras la firma del convenio el pasado lunes con los representantes de todas las administraciones públicas «en clara imagen de satisfacción por el pacto alcanzado» y «teniendo en cuenta que con esa firma se acaban de poner en riesgo 25 empleos directos y otros tantos indirectos». «Nos apena pensar el poco peso en los allí presentes del desánimo y la preocupación que ocasionan a todos los que formamos parte de Hermanos Villar», lamentan. «La elección de una depuradora no debería jamás hacer peligrar ni un solo puesto de trabajo», insisten. La familia considera que «algo ha fallado» cuando en una población como Soria «con una densidad de población de las más bajas de España» se está amenazando el empleo «por el capricho o sinrazón» de ubicar a 7 kilómetros su depuradora y no ha 8 «donde se minimizarían todos los problemas, riesgos y posibles perjuicios».