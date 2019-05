Villar declara la guerra a la ubicación de la depuradora

Hermanos Villar, empresa propietaria de los terrenos donde se pretende ubicar la depuradora de Soria, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la actividad ganadera que llevan desarrollando en Sinova –finca donde se construirá la infraestructura– desde hace medio siglo. Están a favor de la nueva depuradora, pero no en el lugar actual. Son conscientes de las dificultades que entraña su lucha ya que el proyecto cuenta con la declaración de interés general, pero no se arrugan. El primer paso lo dieron el pasado 30 de abril interponiendo un recurso administrativo ante el Ministerio de Transición Ecológica y Acuaes, principales impulsoras del proyecto, donde relatan las contraindicaciones que supone la ubicación elegida como son la inundabilidad, la cercanía de núcleos poblacionales o la imposibilidad de continuar con la actividad ganadera. Asimismo, advierten que el proceso se judicializará y que su intención es incluir toda la unidad productiva en la expropiación con una reclamación que podría elevarse hasta los 20 millones.



El presidente de Hermanos Villar, Florentino Villar, resumió la situación en pocas palabras. «La finca –Sinova– son 360 hectáreas como un rectángulo, y han escogido para hacer la depuradora una parcela justo en el corazón de la finca, con granjas a izquierda y derecha». En todo el polémico proceso de la depuradora, los Villar apenas han tenido una reunión con las administraciones, el pasado 1 de junio, y no han recibido notificación alguna sobre el procedimiento,. Tras la firma del convenio entre Soria, Los Rábanos, Junta y Acuaes para la financiación de la depuradora, han decidido pasar a la acción. «Tomamos las diligencias con un bufete de Madrid t ya hemos iniciado actuaciones, deseamos que se haga la depuradora, pero donde sea el interés general de todos».



Desde la empresa han elaborado un reportaje audiovisual donde muestran la situación del proyecto, las afecciones y su determinación a frenar las iniciativa. «Es un proyecto super complejo, se está hablando de bajar siete kilómetros abajo la depuradora, con un colector que hoy es una incógnita ya que no hay nadie que pueda decir ahora mismo cuánto va a costar», explicó el gerente de la firma ganadera, Daniel Villar. «Lo que sabemos es que la obra es de una dificultad técnica increíble y que, a buen seguro, se va a disparar el coste», advierte.



Hermanos Villar considera que la actual concepción del proyecto, ubicado en medio de sus instalaciones, imposibilita la continuidad del negocio ganadero ubicado en Sinova. Uno de los principales problemas, que no el único, es que la estación depuradora se instalará a 200 metros de una de sus granjas. «Si quisiéramos poner nosotros una granja a 200 metros de una depuradora nunca lo autorizarían», lamentó. Además, también recordaron la cercanía de las viviendas de los empleados de la finca y de cinco chalets. «Parece increíble que se pretenda dejar a escasos 100 metros esas casas, es imposible que vivan allí», insisten.



Daniel Villar quiso exponer las «consecuencias» que pueden «desencadenarse» de la judicialización del proyecto si la administración decide continuar. El gerente de la empresa vaticinó un «procedimiento de expropiación terrible» ya que «no vamos a permitir que la expropiación se limite a una parcela agrícola, vamos a adherir el la unidad de negocio completa y esto implica lucro cesante. Además, hay que tener en cuenta los 22 empleos directos que genera la explotación y otro buen número de puestos de trabajo indirectos. Las estimaciones de Villar sitúan en el entorno de los 20 millones la posible reclamación aunque «cuantificar esto es muy complejo, pero no es barato». En las instalaciones de Villar hay ahora mismo 2.440 madres, 8.000 plazas de lechones y 9.600 plazas de cebo.



El pasado 30 de abril la empresa presentó ante el Ministerio y Acuaes un recuerdo administrativo contra la expropiación en la que ponen de manifiesto la existencia de «vicios esenciales» que invalidarían el procedimiento y solicitan que se reconozca «la ineficacia de la actual declaración de utilidad de aplicación en el procedimiento expropiatorio de urgencia». En este punto, también llamaron la atención sobre la urgencia de una iniciativa «que lleva absolutamente para siete años». Asimismo, se solicita la «caducidad» y el «archivo» de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha en el procedimiento expropiatorio.



Hermanos Villar denuncia que en la tramitación hay una «falta de trámites esenciales» como la «notificación personal y directa de la necesidad de ocupación». «Con eso han evitado que pudiéramos alegar», remarcó.



La familia ha querido denunciar la situación públicamente para que la sociedad soriana conozca cómo puede derivar el asunto y recordaron ejemplos recientes como la CMA: «Toda parecía igual de imparable, pero se hicieron cosas muy en el límite de las leyes y cuando se judicializan, es una moneda al aire», explicaron. «No queremos que vuelva a pasar, pero puede darse la paradoja de que se haga una depuradora y luego no sean capaces de llevar esas aguas residuales, no parece muy razonable emplear la casa por el tejado», expuso Daniel Villar en relación con la falta de proyecto como el proyecto del túnel.

Desde la empresa recordaron que se han propuesto ubicaciones alternativas que minimizarían las afecciones a la expliotación ganadera, pero, de momento, han sido rechazadas. Daniel Villar señaló que resulta siorprendente que la evaluación de impacto ambiental no haya tenido en cuenta aspectos como la ley de Bienestar Animal que obliga a que cada granja esté separada 1.000 metros «de cualquier cosa». «Aquí, la más cercana está a 200 metros, es una vulneración flagrante», subrayó. Asimismo, recordaron como, en 2012, el Ayuntamiento de Los Rábanos negó el permiso para ubicar en la parcela de la deopouradroa una nueva balsa de purines amparándose en las afecciones medioambientales. «Ahora, para una obra de más entidad y con un impacto 1.000 veces superior no hay problemas», lamentaron.

Los Villar están a la espera de la contestación al recurso administraivo para emprender nuevas acciones y lamentaron que durante todo el procedimiento nadie haya ido a conocer los terrenos para conocer su situación.