El Virgen del Mirón ampliará sus funciones a la investigación

«El Virgen del Mirón no está en duda», aseguró el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, aunque viejas insinuaciones y la reforma del Hospital Santa Bárbara puedan hacer pensar lo contrario. «Con la obra reordenaremos servicios en función de las previsiones que tiene el propio plan funcional del hospital y el proyecto de obra de ampliación y remodelación, pero a partir de ahí seguiremos utilizando los 14 centros de salud, los dos centros hospitalarios, con los cambios que habrá que hacer de ubicación de las unidades», indicó. Ello significa que en la agenda está el mantener los dos centros, incluso reforzar el Mirón, «algunas cosas», dijo, sin mucha concreción. «Ya estamos estudiando para que puedan ampliarse allí o desarrollarse algunos nuevos servicios o nuevas funcionalidades», indicó, y añadió que «valoran distintas opciones en materia también de investigación, de formación, y en la medida de lo posible de servicios asistenciales». En ningún caso, matizó, «vamos a ir a menos», estudiando «qué necesidades tiene la provincia de Soria para continuar impulsando y desarrollando la sanidad soriana».

El consejero confirmó este aspecto en el marco del acto de entrega del Sello de Excelencia Europea 500+ a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. Lo hizo con una grapadora en la mano, ironizando sobre la falta de la licencia municipal de obras para el Hospital Santa Bárbara de Soria, evidentemente en papel, «de verdad», matizó él, ya que la notificación electrónica de dicho permiso fue remitida el pasado viernes por el Ayuntamiento, una vez que la junta de gobierno local la hubo aprobado esa misma mañana.

«Las obras pueden comenzar mañana si hoy tenemos la licencia municipal, la graparemos y lo haremos», manifestó el consejero, quien reconoció a continuación –al recordarle que la aprobación fue el viernes– que es una noticia «estupenda porque es lo que venimos esperando», insistiendo no obstante en que «no está todavía».

«Se nos critica cierta lentitud en los trámites administrativos, los procedimientos de contratación, los concursos, lo explicamos, y entendemos que el Ayuntamiento se tome el tiempo necesario para garantizar la licencia. Si está aprobada, bienvenida sea, nosotros al día siguiente o si es posible el mismo día de tener de verdad la licencia procederemos a comenzar la obra y a desarrollarla con un periodo de ejecución de 48 meses. Que toda la rapidez que podamos darnos bienvenida sea, tanto los servicios municipales y el propio Ayuntamiento como la Gerencia y la Consejería de Sanidad», comentó.

Unas obras que, según dijo, podrían empezar ya en este mes de diciembre, y que causarán trastornos por cuanto se desarrollarán al mismo tiempo que se mantienen los servicios asistenciales, algo que ya está contemplado en el proyecto. «Una de las primeras intervenciones es la construcción de un nuevo edificio que permita albergar alguna de las dependencias y jugar con eso», explicó, y puso como ejemplo la compatibilidad durante las obras de remodelación en el centro de salud de San Pedro Manrique: «Han seguido funcionando a base de construir una zona nueva y trasladar la existente para remodelar la antigua». Eso se hará en el Santa Bárbara, lo que provocará, reconoció Sáez, «algunas incomodidades, pero esperamos que sean leves. Siempre una obra es incómoda», corroboró.

Por otro lado, el titular de Sanidad confirmó que Soria tendrá una unidad satélite de radioterapia, pero sin fecha. «Hemos trabajado con los expertos en radioterapia y lo que nos plantean es que era necesario reforzar los servicios de referencia para poder tener unidades satélites, porque si no los resultados serían peores en la garantía de la calidad y seguridad en los tratamientos», señaló, añadiendo que en la medida en que los servicios de referencia se están «reforzando, actualizando y mejorando tecnológicamente es el momento de empezar a hablar de las unidades satélites». La de Soria estará vinculada en alguna medida al Hospital de Burgos, que está renovando su equipamiento tecnológico, concretó, «y en este mismo ritmo iremos avanzando para la creación, en su momento, de la unidad satélite», aseguró aunque sin poder «decir cuándo va a ser, pero el compromiso es ese». Según Sáez, «si lo hubiéramos hecho antes, hubiéramos mejorado la accesibilidad de los pacientes pero hubiéramos podido comprometer la calidad y la seguridad de los tratamientos, y ese es el objetivo más importante».