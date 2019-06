El visto bueno a las actas da carpetazo al mandato

Formalidades, pero importantes por aquello de la seguridad jurídica, la transparencia y hasta el pundonor de las formaciones. El pleno de actas dio ayer el carpetazo al mandato con unos concejales entre alegres como de fin de curso y aliviados al no tener que argumentar nada, en ese ambiente peculiar de las despedidas que no tienen dramatismo. El visto bueno a las relaciones de los puntos de vista y las votaciones de la asamblea concluyó sin mucho esfuerzo lo arduo de estos cuatro años donde no han faltado ni cortesías ni asperezas. Con la unanimidad de los pronunciamientos en la mayor parte de los casos.



El alcalde, Carlos Martínez, reiteró el agradecimiento por «el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno de los que nos hemos sentado a lo largo de estos últimos cuatro años en este salón de plenos en beneficio de la ciudad de Soria, en beneficio de los que aquí residimos, de los que aquí vivimos y compartimos necesidades y problemas».



Para el regidor, «es un paso que muchos lo asumimos con orgullo y que tendría que ser asumido por el mayor número de ciudadanos posible para que vieran lo que en muchos momentos se sufre, los desvelos que se producen y el compromiso que significa estar sentados en este salón de plenos».



Toda una reivindicación de la política, sin pizca del glamur que le atribuye el floclorismo. En este sentido, hay «decisiones a veces importantes y duras que tienes que tomar cuando asumes una responsabilidad como la que es la delegación de la confianza al asumir la responsabilidad de concejal». Martínez expresó el agradecimiento general «en nombre de la ciudad y en el mío propio como alcalde». Y, «como no es cuestión de ponernos ñoños, vamos a aprobar las actas, si no hay observaciones ni enmiendas».



Normalmente no las hay, pero suceden en algún momento. No tiene que ser fácil transcribir un pleno que puede durar horas, con intervenciones que a veces transitan por los cerros de Úbeda (cuyos ecos llegan y aburren de paso a las cabras de Gredos), temas muy técnicos o algo alejados de la realidad local (afortunadamente se han desterrado mociones de antaño, internacionales o de política nacional). Lo que causa sorpresa es que, aparentemente, alguien se lea el montón de folios.



En los del último pleno se deslizó un error sobre el sentido del voto en el grupo mixto, ante la cuestión de los reconocimientos de grado. Venían advertidos los funcionarios y Jesús de Lózar, por Ciudadanos, insistió. Un «que se corrija» zanjó la cosa, que los tiempos de complicaciones de actas parecen fenecidos. Visto bueno y allí siguieron un rato los concejales a puerta cerrada para hacer lo procedente con los mismos documentos de las comisiones.



El error del del pleno fue una anécdota de la mañana junto a la entrada de la popular Eva García comenzada la sesión y saludada con un «ha llegado a tiempo». Antes del papeleo de las comisiones, aplausos de los concejales en el último y breve pleno. Al acabar todos los trámites, la ‘foto de familia’ con todos los concejales en la escalinata del Ayuntamiento.



Final de la asamblea de estos cuatro años, de las comisiones informativas con el lío inicial que tuvieron por la enrevesada proporcionalidad. Y prácticamente fin de mandato. No quedan muchas horas para la sesión constitutiva de la nueva corporación tras las elecciones. Está convocada el sábado a mediodía y a partir de ahí comenzará a llenarse la carpeta del novedoso periodo. Y sus actas.