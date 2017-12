El voluntariado moviliza a 1.500 personas en Soria

Una red de 1.500 personas en la provincia colaboran de forma altruista con asociaciones para mejorar la vida de sus usuarios, con actividades diversas de atención diaria, llevando a ancianos al médico, acompañando a enfermos o realizando talleres de ocio para jóvenes, además de enseñar español a los refugiados que se han asentado en territorio soriano. También los hay que se dedican a labores de mantenimiento de instalaciones y su misión no es diaria pero sí continuada y constante. «Ser voluntario es dar tu tiempo de forma estructurada, en función del tiempo del que dispongas, porque hay actividades que no necesitan del compromiso diario», explica Beatriz Aldea, desde la Plataforma del Voluntariado de Soria, donde se agrupan una docena de asociaciones, principalmente relacionadas con enfermedades.

El número de voluntarios en la provincia ha caído ligeramente, lo que se asocia a una disminución de las tasas de paro. Durante los años de la crisis, el aluvión de colaboradores fue generalizado. «Vimos que llegaba gente más preparada, con mucha formación, que siempre venía bien. Si llegaba un fisioterapeuta, mejor que alguien sin formación. Pero ahora se ha estabilizado la situación laboral y viene gente con menos cualificación, que afortunadamente sigue incorporándose», explica Aldea, miembro de la Asociación de Familiares de Alzheimer.

En Cruz Roja, donde se concentra el mayor grueso de voluntarios, con 920 en este 2017, la cifra se ha mantenido estable en los últimos cinco años, por cada cien bajas se producen otras tantas altas anuales. «En 2012 hubo un brote de voluntariado, un perfil de personas de entre 40 y 50 años que se había quedado en la calle y al tener todo el día libre necesitaba llenar su tiempo», apunta Juan Antonio Antón, responsable del área de voluntariado en Cruz Roja. Ahora esa franja de edad ha quedado más reducida. Son más los mayores de 65 o los menores de 30, estos últimos en gran medida universitarios a los que ser voluntarios les reporta créditos en sus estudios.

La de mayor edad en Cruz Roja tiene nada menos que 94 años. Se encarga de hacer visitas a otras mujeres usuarias del servicio de teleasistencia. «No hay edad para ser voluntario», recalca. De hecho, la ley ya estipula que se puede ser con 16 años y la autorización del tutor.

El voluntario tipo es mujer, personas desocupadas, pero también muchos que sí trabajan pero optan por dedicar la tarde a colaborar con las asociaciones. Muchas amas de casa y también aquellos que comenzaron en un periodo de desempleo, «se engancharon y se les han ido adaptando las horas disponibles», añade Aldea.

«Me gustaría que se incorporaran más personas mayores, en vez de quedarse en casa, aburridos, que se animaran a ser voluntarios», señala Antón desde Cruz Roja.

La Plataforma del Voluntariado se encarga de coordinar oferta y demanda, unificando la búsqueda de voluntarios de modo que todas las asociaciones tengan información y se focalicen los colaboradores. Sin ir más lejos, Manos Unidas necesita voluntarios para su mercadillo navideño. Asamis busca para una actividad lúdica con sus chicos, a Ayuda en Acción le ocurre lo mismo, quiere una persona muy dinámica para organizar eventos, y en la Asociación Parkinson Soria requieren de apoyo en el centro de día. En la Asociación de Alzheimer ahora está cubiertos, necesitaban a tres voluntarios para bailar con los mayores y la música ya ha podido comenzar a sonar para ellos.

Ser voluntario es casi una filosofía de vida, pero no hay que equivocarse, «no es alguien que trabaja gratis -matiza Aldea-, tiene derecho a dar su opinión y no tienen que cubrir la labor de un profesional. Hay quien se ofrece a quedarse todo el día, porque a nivel emocional no pueden estar desocupados, pero no se trata de cubrir la carencia de profesionales, y eso lo recoge la ley», especifica. Una ley que también regula el aseguramiento para estos voluntarios que altruistamente dan su tiempo y su esfuerzo en beneficio de los demás y que el próximo martes conmemoran el día internacional en su honor.