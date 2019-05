Ni un votante en 9 municipios sorianos antes de comer

No en todos los municipios se tienen las mismas ganas de votar. O quizá es que no hayan podido todavía. Sea como fuere, en nueve localidades de Soria no había votado nadie a las 14 horas, cuando el Ministerio del Interior ha ofrecido los primeros datos de participación. Así ha ocurrido en Yelo, Aldealpozo, Centenera de Andaluz, Cigudosa, Espejón, Portillo de Soria, Valdeprado, Yelo y Villanueva de Gormaz, según fuentes oficiales.

En el polo opuesto se encuentra Villar del Campo, municipio de la provincia con la participación más alta: nada menos que el 68,42% de los electores han votado antes de comer. Esta localidad del Campo de Gómara no es la única que ha rebasado el 50% de participación, dato significativo teniendo en cuenta a nivel provincial el dato se queda en el 35,39%. Otros pueblos en los que a las 14 horas también había votado la mitad de su electorado han sido los siguientes: Alconaba, Barcones, Beratón, Blacos, Borobia, Tardelcuende, Fuentelsaz, Fuentestrún, Tajueco, Ucero, Herrera y Morón, así como Alcubilla de Avellaneda también con una destacada participación del 59,26%, según la citada fuente.

También han acudido a las urnas más de la mitad de los electores convocados en Narros, Rioseco, Talveila, Suellacabras, Bayubas de Arriba y Santa María de Huerta.