Vox quiere recuperar el proyecto del túnel de Mariano Granados

Los integrantes de Vox en Soria auguran unos meses «de cambio», ante la previsión de un aumento en las afiliaciones de la provincia, sumando adeptos en un partido que cuenta actualmente con «unos 80 afiliados», según el coordinador provincial, Luis Muñoz –la cifra exacta la desconocen porque la página web de Vox España fue atacada por Anonymous–. Todavía pendiente de formar listas para concurrir a las elecciones municipales en la capital y en los principales pueblos de la provincia, la formación tiene dos grandes líneas programáticas para la ciudad.

«Como en toda España, reducir gastos superfluos. En todas las ciudades, administraciones e instituciones hay cantidad de gastos superfluos que tenemos que pagar todos los contribuyentes. En Soria, el IBI se ha duplicado en diez años, y el Ayuntamiento podría haberlo bajado si hubiera querido», opina Muñoz, quien recalca que otra idea importante para su partido se refiere «al gran problema que tiene Soria de comunicación del norte y el sur, porque no se hizo en su día el túnel de Mariano Granados». Según el coordinador provincial, «aunque tenga un coste, ahí sí merece la pena gastarse el dinero, hacer un túnel con las modificaciones que haya que hacer porque el hueco está hecho».

Muñoz hizo estas declaraciones en la mesa informativa instalada en Marqués de Vadillo, donde los miembros de Vox fueron increpados por jóvenes contrarios a su ideología. Cuando uno de ellos trató de llevarse los folletos, integrantes de Vox los recuperaron entablándose una discusión en la que ambos se tacharon de extremistas. «La izquierda extrema nos llama derecha ultra, que es mentira, pero son ellos los que nos faltan al respeto», comentó Muñoz sobre el altercado, que Vox optó por grabar.

La mesa informativa, que volverá a instalarse hoy, sirvió para formalizar «una docena» de nuevas afiliaciones en la mañana de ayer.

En cuanto a la candidatura, el coordinador adelantó que aún no hay nombres ni listas. «La idea es presentarnos en el Ayuntamiento de Soria, pero todavía no tenemos listas. También en algún ayuntamiento más, en los grandes. Pero como habrá más afiliados, más base con la que poder contar, no vamos a hacer listas hasta que no llegue el momento», indicó. «Tampoco nos vamos a volver locos, vamos a ir con tranquilidad y haremos lo que podamos, que no hay pretensión de conseguir ningún récord. Donde podamos presentarnos con garantías lo haremos, donde no podamos no nos presentaremos, no vamos a hacer el loco», puntualizó.

Esta previsión y el momento dulce que está viviendo Vox hace que en Soria estén «contentos». «La gente está muy motivada con Vox», según Muñoz, y eso se traduce en afiliaciones, «de cinco a ocho cada semana», estimó. El punto de inflexión fue el encuentro del 6 de octubre en Vista Alegre. «Un porcentaje muy alto de la población española no conocía a Vox y a partir de entonces, un acto apoteósico, empezamos a salir en televisión, que nos tenían eclipsados, y la gente escuchó a Vox», afirmó. Después llegaron las elecciones andaluzas «y ya fue el no va más, y estamos en televisión todos los días, ahora ya la gente se interesa por Vox y hay quien está entusiasmado porque hacía tiempo que no escuchaban a un partido que decía exactamente lo que ellos pensaban». Muñoz aseguró que Vox es un partido que «no se ajusta a lo políticamente correcto», añadiendo que «hasta ahora había una serie de tabúes que PP y PSOE no decían. El PP, hasta que no salió Vox no decía que la competencia en educación tenía que ser cosa del Estado. Ahora ya lo está diciendo Pablo Casado, que nos está mirando de reojo a ver qué dice Vox», concluyó.