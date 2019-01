Vox requirió la presencia policial tras ser insultados sus miembros en una mesa informativa

No ha sido un fin de semana apacible para Vox en Soria donde los integrantes de una mesa informativa tuvieron que requerir la presencia policial al sentirse intimidados, cuando un grupo de jóvenes les increpaba en la calle Marqués de Vadillo de la capital soriana. Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, una patrulla policial se presentó en la mesa informativa instalada en el centro de la ciudad, donde instantes antes un grupo de jóvenes les recriminaba su ideología, mientras otros transeúntes les insultaban.

Cuando los policías llegaron los jóvenes ya se habían marchado. Según las mismas fuentes, no se presentó ninguna denuncia.

Uno de los jóvenes trató de llevarse los folletos, integrantes de Vox los recuperaron entablándose una discusión en la que ambos se tacharon de extremistas. «La izquierda extrema nos llama derecha ultra, que es mentira, pero son ellos los que nos faltan al respeto», comentó Muñoz sobre el altercado, que Vox optó por grabar y que ha circulado por las redes sociales. En el mismo, gran parte de la discusión versa precisamente sobre si se está cumpliendo la legalidad grabando en la calle. Una de los que increpaba a la formación que dirige a nivel nacional Santiago Abascal se idenficó como menor de edad para que no grabasen imágenes.

La mesa informativa, que estuvo instalada durante todo el fin de semana, sirvió para formalizar «una docena» de nuevas afiliaciones, según confirmó el coordinador provincial Luis Muñoz, quien precisó que la formación cuenta actualmente con 80 afiliado. Reducir los «gastos superfluos» es uno de los objetivos que tiene el partido en la ciudad, además de retomar el proyecto del túnel en Mariano Granados.