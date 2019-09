Jornada de relevo al frente de la Delegación Territorial de la Junta, con un salón de actos repleto de trabajadores de la administración y representantes institucionales y sociales para asistir a la toma de posesión de Yolanda de Gregorio, con la asistencia de los consejeros de Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Educación, Rocío Lucas. Agradecimientos, objetivos, puertas abiertas y ofertas de colaboración en el discurso de la nueva delegada. «El dialogo, la lealtad y ser la voz de los sorianos en la Instituciones regionales no me va a faltar y a eso me compromete desde este momento», aseguró en su intervención, en un mensaje que reiteró lo que había manifestado a los medios en los minutos previos.



«Adquiero un compromiso de lealtad, de trabajo, de respeto y voy a ser la voz de los sorianos en las instituciones regionales, voy a trabajar por todos los sorianos para que la Comunidad Autónoma trabaje por Soria y, sobre todo, vamos a trabajar conjuntamente todas las instituciones», había asegurado De Gregorio, quien manifestó el «orgullo ser la delegada territorial de la Junta de Castilla y León»



De Gregorio manifestó «mi mayor agradecimiento» a Alfonso Fernández Mañueco, «el presidente regional», a quien «le doy las gracias por haber confiado en mí, por considerar que represente a la Junta de Castilla y León en esta provincia que tanto demanda y tanto necesita». Y tuvo un especial reconocimiento a su antecesor al frente de la Delegación. «También quiero agradecer a mi antecesor y amigo Manuel López Represa, porque ha sido un gran compañero, va a seguir siéndolo, y ha sido un hombre que ha luchado mucho por esta provincia, ha estado donde se le ha llamado, ha estado presente y ha hecho representativa a esta Comunidad en todos y cada uno de los pueblos». En su discurso posterior volvió a reiterar los merecimientos de López Represa, para quien pidió un aplauso, un deseo correspondido ampliamente por el público. Lo mismo hizo el consejero de Presidencia, quien destacó al predecesor como alguien «leal, comprometido», una persona «trabajadora». Siguieron los aplausos.



El ofrecimiento de cooperación con las demás instituciones y la voluntad de trabajo quedaron claras en las declaraciones previas a los medios y en el discurso. «Tiendo una mano al Ayuntamiento de Soria, tiendo la mano a la Diputación Provincial de Soria y tiendo la mano a esos 183 municipios que forman esta provincia, que va a tener a esta delegada de la mano constantemente para luchar por aquellos proyectos que nos merecemos en Soria», refirió en los instantes previos al acto. «Y sé que el presidente tiene una apuesta sobre todo por el medio rural, tiene una apuesta por la banda ancha, tiene una apuesta por las infraestructuras en Soria y ahí nos va a tener», añadió. Por lo demás, «hago un llamamiento a todos los sorianos, que estas puertas siempre estarán abiertas, que la Junta de Castilla y León la tendrán donde la necesiten, que queda mucho para hacer y en mí tendrán esa voz que he dicho desde el primer momento».



Por su parte, el consejero de Presidencia deseó a De Gregorio «todos los éxitos del mundo, porque sus éxitos en la gestión serán los éxitos de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, serán los éxitos para los sorianos». Designada el pasado jueves como nueva delegada, en la elección pesó que se trata de «una mujer, primero, muy preparada, segundo, con gran experiencia en el ámbito del conocimiento de la administración pública después de las muchas responsabilidades que ha tenido en los numerosísimos puestos de responsabilidad y, en tercer lugar, yo creo que ese compromiso y voluntad de tener cercanía, compromiso, conocimiento del territorio». Ya en su intervención en el salón de actos, Ibáñez pidió a De Gregorio que estuviera «atenta» a las necesidades de la provincia, que «des la cara» y que «defiendas a Soria».



«Aumentar las prestaciones y los recursos en el territorio»; soluciones frente a la despoblación y en pro del «desarrollo rural y la generación de empleo»; financiación y «servicios esenciales, como banda ancha»; el impulso a «nuestros recursos culturales, turísticos y medioambientales» y las infraestructuras fueron algunas de las áreas en las que la nueva delegada comprometió su esfuerzo. Sin olvidar la «ampliación de las zonas regables» Esto desde la perspectiva de que Soria «es un lugar atractivo para invertir, para asentarse, para crear proyectos empresariales y de vida».