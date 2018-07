El wifi mira a los núcleos rurales para instalarse

Internet se ha convertido en un recurso imprescindible en un momento en que las comunicaciones personales, negocios y gestiones administrativas cada vez más pasan por ella. Fuera de los ámbitos más urbanos son frecuentes las dificultades de acceso, El Ayuntamiento de la capital se ha propuesto avanzar en la conexión gratuita ya existente en buena parte de la ciudad y llegar el wifi a los núcleos rurales. De momento no está claro dónde se instalarán los dispositivos, ya que de la cuantía económica dependerá en qué medida Las Casas, Pedrajas, Oteruelos y Toledillo tengan entrada. Pero el primer avance se centra en Europa para que el wifi mire a los núcleos para emplazarse.

El Ayuntamiento solicitó una ayuda europea para expandir la red. Sin embargo, habrá que esperar a una nueva convocatoria, o la convocatoria sin más, ya que la línea quedó paralizada. Al parecer por algún problema técnico por el que ciertos países no podían acceder a la plataforma de gestión, explicó el concejal de Modernización de la Administración, Ángel Hernández. El programa al que busca acogerse el Consistorio se denomina WiFi4EU y se centra en el respaldo a la instalación de dispositivos gratuitos en espacios públicos, como parques, plazas o edificios que dependen de las administraciones. Sitios que no dispongan de unión a una red pública o privada con la que puedan entrar en competencia. Se articula a través de un bono de 15.000 euros para desplegar la infraestructura necesaria.



El compromiso de los ayuntamientos pasa por mantener operativo el sistema durante cuatro años, corriendo de su parte los gastos de conexión a internet.



El concejal de Modernización de la Administración refirió que el Consistorio está a la espera de que la UE vuelva a publicar esta línea de ayudas, de manera que la solicitud se repetirá. El recurso al wifi se debe a que «probablemente por líneas convencionales no podemos llegar» para instalar el servicio.



No está claro en qué zonas o núcleos rurales se realizaría la instalación en el caso de que el Ayuntamiento recibiera la subvención. Se decidiría en función de la cuantía recibida y del coste, explicó Hernández sobre los planes.



En la ciudad la red wifi lleva tiempo presente y para servirse de ella es necesario estar registrado como usuario de la Tarjeta Ciudadana. La plaza Mayor; los parque del Castillo, La Arboleda y Santa Clara; Los Pajaritos; el Rincón de Bécquer; La Barriada; Santa Bárbara (Gaya Nuño) y el paseo del Espolón con la plaza de Mariano Granados son los puntos habilitados para adentrarse en la red de manera gratuita.



Durante sus dos primeros años de funcionamiento este despliegue de internet ha recibido más de 15.000 accesos. El servicio llegó de la mano del contrato de telecomunicaciones y resultó una mejora en la oferta de la empresa que resultó adjudicataria. De esta manera el wifi que perseguía el Ayuntamiento se materializó sin desembolso para las arcas. Para el futuro, el reto pasa por ampliarlo a otros barrios de la ciudad y también a los núcleos rurales.