Worten sopesa mantenerse en Soria con cambio de ubicación

La cartelería continua indicando que está en liquidación por cierre, pero aún puede haber solución. La actual tienda de Worten en Camaretas bajará la persiana pero se estudian alternativas para que la cadena no pierda su presencia en Soria. Según se conoció ayer, existe la posibilidad de un traslado «para que ocupasen» otro espacio «no sé si en otro formato más grande o más pequeño», dejó caer ayer el alcalde de Golmayo, Benito Serrano.

«A mi me dijeron el otro día que la posibilidad de cierre aún se podía revertir. No lo sé», apuntó Serrano en la mañana de ayer. Además aseveró tener conocimiento de reuniones de la empresa supuestamente con oferentes de espacio y «estaban estudiando otras posibilidades. Simplemente me lo dijeron. No sé si será así o la situación será ya irreversible. A mi me dijeron que tenían una última reunión» en la que «se podría llegar a algún tipo de acuerdo» para continuar.

Lo que sí dejó caer es que la continuidad en el espacio actual parece muy complicada. «Yo no entro en de quién es la propiedad. No es de ellos, están en alquiler, y lógicamente las empresas o los dueños del local estarán negociando para intentar cubrirlo con otra actividad». Según detalló el regidor municipal «son naves alquiladas por un período de años, tienen unos años de obligado cumplimiento y a partir de ahí, decidirán».

A pesar de esa posibilidad de no perder la presencia en Soria gracias a un traslado, Serrano sí se pronunció sobre el cierre y señaló que obedecería no tanto a los resultados locales como a decisiones globales. «Siempre que se cierre algo en la provincia de Soria es una muy mala noticia, y más una empresa como Worten. Cuando me dijeron y me enteré de que se cerraba Worten, lo primero que recabé fue información sobre la situación en la que Worten estaba en Golmayo. Estaba dando unos números buenos, no eran unos números para cerrar. El problema no viene de Worten en Golmayo, viene de la matriz».

Como ejemplo de la amplitud de estos cierres recordó que «la tienda más grande que tienen en Castilla y León, la de Río Shopping en Valladolid, también cierra. Está en liquidación, exactamente igual que la de aquí de Soria y otras ocho más. La situación administrativa de la empresa no la conozco, no la sé, y no sé el por qué se ha llegado a esta situación de cierre».

«Al final es una empresa grande, fuerte, que cierra su actividad», afirmó el primer edil de Golmayo. «Tristeza por eso y esperanza de que esa nave pronto se ocupe por otra empresa. Las empresas vienen, se van, les interesa, no les interesa». No obstante, explicó que esta tristeza no era sólo por el empleo, sino por el peso que tiene el propio nombre de la empresa.

A su juicio, empresas como Decathlon o Worten pesan «en cuanto a la importancia comercial que le da al centro. No es lo mismo una pequeña empresa con desconocimiento por parte del público en general por parte del nombre, de la marca, que una empresa donde en todo el mundo son referentes. Que se vaya Worten no es solamente la parte económica, es la parte de prestigio que le da al centro».

Y es que el Centro Comercial Camaretas y el Parque Comercial circundante, en el que se ubica Worten, «para el Ayuntamiento de Golmayo solamente en lo que es de IBI» genera «cantidades muy importantes. El centro comercial, aparte de ser una de las mayores empresas del municipio por número de trabajadores también por superficie ocupada es muy grande. En este caso Worten está fuera del centro comercial».