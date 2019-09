Yolanda de Gregorio, nueva delegada territorial de la Junta

Yolanda de Gregorio vuelve a representar a una administración en la provincia y lo hace como delegada territorial de la Junta. Tomará posesión el martes, después de que el Consejo de Gobierno diera ayer luz verde al nombramiento de la presidenta popular como su cabeza en Soria en sustitución de Manuel López Represa. Su cambio de sede política desde el ámbito local al edificio de la calle Linajes no conlleva modificación alguna al frente del PP soriano, pero sí su renuncia a los plenos de la capital y la Diputación. El lunes la presentará en el Ayuntamiento, con lo que perderá su condición de diputada provincial.



La encomienda como delegada «ha sido una sorpresa», explicó De Gregorio, «porque ha sido una petición que me hizo ayer [por el miércoles]el presidente regional, que me manifestó que quería que formara parte de su equipo de Gobierno, que representara a la Junta de Castilla y León en Soria, y la verdad que ha sido una decisión que ha costado tomarla, porque soy muy municipalista, soy concejal del Ayuntamiento de Soria, diputada provincial y llevaba muy poco tiempo y desvincularme tan rápidamente de esto me ha costado». No obstante «luego ponderé y analicé cuáles eran las consecuencias de cómo podía ayudar a estos municipios, y la verdad que también se les puede ayudar desde la Junta de Castilla y León, se puede trabajar conjuntamente con los ciudadanos de Soria y al final opté» por aceptar el ofrecimiento. En este sentido, «creo que ha sido acertada» la decisión, que «la tomo con mucha alegría y mucha responsabilidad», aseguró.



La marcha de De Gregorio de la esfera local deja sendos huecos en el Consistorio soriano y en la Diputación. En el primer caso, Jorge Gómez tomará el relevo al correr la lista con la que los populares se presentaron a las elecciones. En el segundo, desembarcará de nuevo el alcalde de Hinojosa del Campo, Raúl Lozano, quien retorna al palacio provincial como popular, después de haber mantenido el asiento en el anterior mandato corporativo como representante de Ciudadanos primero y, tras su expulsión del partido, como no adscrito.



Previsiblemente Lozano se encargará de las funciones que De Gregorio venía desempeñando en cuanto a vocalías así como la presidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes. Posiblemente entre también a formar parte de la Junta de Gobierno.



La nueva delegada seguirá «trabajando» como presidenta del PP. Precisamente este verano ha estado «viendo pueblos, escuchando a la gente», algo que «me ha venido muy bien, porque muchas de las inquietudes que tengo que trasladar ya a nivel regional las he escuchado ahora como diputada provincial, eso va a suponer que tengamos ya un camino avanzado». Además, «me comprometo, y eso lo tengo muy claro, a que los 183 municipios los voy a visitar, voy a trabajar con ellos, voy a ir con los jefes de servicio para escuchar cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son sus inquietudes, cómo debemos mejorar».



Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, De Gregorio cuenta con una amplia experiencia en la administración que ahora pasa a dirigir. Ha desempeñado diversos puestos como técnico de administración general y jefaturas de servicio. En la actualidad desempeñaba el de asesora de asesora en la Delegación Territorial, tras haber sido entre 2017 y 2018 subdelegada del Gobierno en Soria.



La primera prioridad de De Gregorio es el impulso a la extensión de la banda ancha. «Creo que lo más importante que tenemos ahora mismo es que dotar a todos los municipios de banda ancha, es muy importante para mí, considero que teniendo infraestructuras de telecomunicaciones ayudaría a que esas empresas que quieren venir a Soria se trasladen a Soria». A continuación, busca «reclamar a quien tenga la competencia, bien sea al Estado o bien sea a la Junta de Castilla y León, las infraestructuras», tanto de carreteras como ferroviarias. Y «buscar el empleo, yo la única fórmula que conozco para luchar contra la despoblación es generar empleo y sólo se genera empleo trayendo empresas que inviertan en Soria y creo que tenemos que tener una discriminación diferente en Soria al resto de las provincias, porque nosotros tenemos algo que nos diferencia del resto, por eso hay que trabajar». De Gregorio aseguró que el presidente regional «es consciente de ello» y «si Soria necesita ese tratamiento diferente yo se lo voy a transmitir al presidente y el presidente seguro que tomará medidas para que Soria se regenere y vuelva a tener la importancia que siempre ha tenido». En general, «hay tantas cosas que hacer que vamos a transmitirlo y yo creo que se va a apostar por esta provincia».