Victoria de infarto

Vital victoria la que protagonizó ayer el Río Duero ante L’Illa Grau Castellón (3-2) en un partido de infarto y muy igualado que se decidió por 16-14 en el tie-break. Resultado con el que los de Manolo Sevillano suman dos puntos muy importantes para afianzarse en la octava plaza y seguir abriendo espacio con la cola.

Como el ratón y el gato. Celestes y blancos comenzaron ayer persiguiéndose en el marcador. Partido igualado en la pista de Los Pajaritos en el que los errores y el bloqueo marcaron el primer parcial. Hister, inapelable, y Víctor Méndez después, encabezaron el ataque soriano y los de Sevillano, con Dos Santos, Sánchez, Salvador y Hernández e Izquierdo turnándose en las labores de líbero, se marcaron un 4-0 en un abrir y cerrar de ojos para dejar tierra de por medio y pasar del 5-6 al 9-6. El toma y daca fue entonces más moral. Un Río Duero muy enchufado se fue por delante hasta el 12-9. Los errores en la plantilla visitante, que este año está cuajando una temporada inusitada, hicieron despertar la mejor versión de los locales. Aunque no estaba todo dicho. Cerrar el primero podría marcar las diferencias y ambos conjuntos pujaban con fuerza por ello. El 17-15 para los castellonenses marcó un punto de inflexión. Hister buscó desde lo alto la línea para sorprender al L’Illa Grau, pero cuando la plantilla celeste celebraba el 18-14, los colegiados marcaron lo contrario. Un momento de desconexión que aprovecharon los castellonenses para hacer la igualada y marcharse al 17-17.

Tiempo para Sevillano. Kukartsev y Óscar Prades eran los hombres a batir. Algunos problemas en la recepción castellonense y el acierto celeste hizo el resto para fallar la igualdad del encuentro a favor de los sorianos, que con Hister y Méndez cerraron el primer parcial con 25-21 en 26 minutos.

L’Illa Grau ha forjado esta temporada una plantilla digna de competir por las primeras plazas de la tabla. Después de conseguir llegar a una semifinal para ellos histórica en la Copa del Rey, no se cortan en su objetivo de seguir subiendo puestos. Comenzaron el segundo parcial muy sólidos. No era el momento de fallar para los de Sevillano. Alta presión entre ambos conjuntos que se dejaba ver en el marcador, donde fue imposible para ambas escuadras dejar tierra de por medio. Lo hizo L’Illa Grau hasta el 4-7 y replicó el Río Duero hasta el 8-7. A rachas, los celestes tenían que contrarrestar el acierto del opuesto castellonense, que iba a terminar con 12 de los 23 puntos (hizo 34 al final) con los que los de Enric Bescós no pudieron cerrar el set.

Antes había aparecido Salas momentáneamente para aportar serenidad y, con calma, los sorianos, que solamente habían ido por delante en aquel 8-7, alcanzaron después el 22-21. Uno arriba, uno iguales. Los de Castellón pagaron entonces sus errores ante un Río Duero en el que un Mario Dos Santos al bloqueo, en esta ocasión hombro con hombro con Sánchez, cerró el 25-23 para demostrar un estado de forma que ha ido forjando desde el comienzo de la temporada.

LAS DOS CARAS

Sin concesiones, L’Illa Grau supo leer bien el partido en el tercero. Momento para los relevos. Guillermo Loeches entró por Hister, Sánchez por Luis Martín, Vinuesa por Sevillano. Necesitaba el Río Duero un parcial arrollador para contrarrestar el último parcial de 1-5 para los castellonenses que había dejado el marcador en 9-16. Problemas en la defensa para el Río Duero que no podía hacer frente al ataque del L’Illa Grau. En el marcador 9-17 y tiempo para Sevillano. Traspiés de los celestes que tenían desconcertada a la grada de Los Pajaritos. La recepción no funcionaba, Retuerto entró por Méndez y solo Salvador aguantaba en un set que no querían dar por perdido en el 12-20, pero que tenía cada vez peor solución. El banquillo tenía que tirar del carro. Momentos de tensión e incertidumbre que en la plantilla castellonense valió una amonestación y punto para los sorianos en una decisión arbitral que protestó con ahínco Kukartsev. Sobre el marcador, no obstante, no había ya mucho que objetar. Un tornado de 22 minutos y una diferencia en el marcador de 9 puntos, con 14-25, dejaron inquietos a los asistentes ayer a un Río Duero-L’Illa Grau que, contra el pronóstico de los dos primeros sets, tuvo dos caras.

Partido complejo el que se encontró el Río Duero en el cuarto set en el que revertir el golpe de moral del tercero iba a tener algo que ver con la actitud (Manu Salvador a la cabeza), no cometer errores y tener algo de suerte. No querían dejar los de Sevillano escaparse al L’Illa Grau, con Pavel intratable a la cabeza, pero no dejaron de ir por detrás. A uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. 22-23 y todo podía suceder mientras el Río Duero se resistía a marcharse al tie-break. 22-24 y apareció la veteranía de Dos Santos, que la dejó rozando la línea de fondo (23-24). Una invasión en contra del Río Duero cerró el set a favor de los visitantes (23-25) en 28 minutos.

El quinto fue para guardar. Ni habían ido los celestes por delante del marcador tanto tiempo ni por tantos puntos en todo el partido. Los de Sevillano se fueron al 6-1. Quiso reaccionar el L’Illa Grau, pero a la mitad no había manera para los castellonenses de recuperar el hilo del encuentro. Un 8-4 y cambio de campo. Si habían llegado los de Bescós como un tornado en el tercer set, el Río Duero tenía preparado un terremoto en el quinto. Llegó entonces la igualdad a su máxima expresión. El 16-14 define un encuentro con dos caras que sonrió finalmente al Río Duero.