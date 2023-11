Cae un camión de gasóleo a un río en León tras ceder el camino por el que rodaba

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León registró en la mañana de este lunes un accidente de tráfico, también laboral, y que incluso estuvo cerca de generar un problema medioambiental grave. Un camión cisterna cargado de gasóleo cayó a un río después de que cediese el camino por el que rodaba. A pesar de ser inusual y espectacular el único implicado salió ileso.

La Junta de Castilla y León activó el nivel 1 del Plan de Protección Civil ante accidentes en el transporte de mercancías peligrosas después de que en la mañana de este lunes cayese al cauce, en la localidad de Tremor de Arriba (León), un camión que transportaba gasoil, informa Ical.

Dentro del 'susto', no hubo que lamentar lesiones personales y el conductor y único ocupante del camión no necesitó asistencia sanitaria, según informó el Servicio de Emergencias de Castilla y León, 112. En la zona trabajaban los bomberos de Ponferrada y otro personal de emergencias. En un principio no se han producido derrames peligrosos al curso del río a pesar de lo llamativo de la caída y los daños, especialmente en la cabina.