El PSOE y las opas propiciarán un frente común en los ayuntamientos ante la propuesta “inasumible” de la PAC

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, y los representantes de las organizaciones agrarias de la Comunidad acordaron este lunes propiciar un frente común y consensuado desde los ayuntamientos, en los que están representados todos los principales partidos políticos, para contrarrestar la propuesta “inasumible” de la PAC, conocida el 16 de julio, en el marco del presupuesto de la UE 2028-2034.

Martínez convocó este lunes a un encuentro a las opas, quienes agradecieron este gesto, con el “objetivo claro” de “reforzar la idea de Europa y los intereses de Castilla y León ante el ataque y acoso importantísimo al sector agrario, al entorno rural y a los ayuntamientos, que se verán coartados por la supresión del programa de Desarrollo rural y la reducción drástica de políticas de cohesión europea”. “Es un ataque frontal”, indicó.

Al respecto, afeó la postura de la Junta, a la que recordó, el PSOE “le volvió a tender la mano para generar unidad de acción”. “No nos llaman para reunirnos, no nos informan de las decisiones que toman ni se busca ese necesario consenso político que genere frente común para abordar como contrarrestar esa propuesta”, abundó Martínez.

“Contra ello”, dijo, los socialistas buscarán ese frente común con las opas “a través del músculo municipal”, que “ponga encima de la mesa la necesidad de consensuar un documento” y poder asumirla por los grupos políticos desde el ámbito “más próximo”, el de los ayuntamientos, para “escalarla a las Cortes, al Congreso y al Parlamento Europeo, y ser rechazada la propuesta”. “Es una unidad de acción que genere alianzas políticas, institucionales, sociales y ciudadanas para corregir”, insistió.

Además, conllevaría una segunda parte, con un “trabajo periódico”, que favorezca una negociación para conseguir una “alterativa frente al rechazo de esta iniciativa, que defienda los intereses de la Comunidad”. Al respecto, rechazó volver a una “renacionalización de las políticas agrarias comunes” y apostó por un “cierto margen de adaptación” mediante planes estratégicos nacionales y autonómicos, aunque con un marco general europeo, informa Ical.

Gasto en seguridad alimentaria

También señaló que Europa “no puede plantear solo inversiones en seguridad y defensa desde el punto de vista militar o tecnológico, sino que la seguridad alimentaria debe ser imprescindible”, y “esto también es PAC”. “Solo a partir de ahí entenderemos el presupuesto comunitario. Esas políticas no pueden ir en detrimento de la seguridad alimentaria, de programas de Desarrollo rural ni de la PAC. Le haríamos un flaco favor a la propia UE y estaríamos erosionando los principios que han generado tanta cohesión en las últimas décadas”, comentó Martínez.

Igualmente, ahondó en la competitividad del sector agrícola y ganadero, de lo que se emplazó a hablar en ese documento consensuado en una segunda fase, en “defensa común de Castilla y León y los intereses del territorio”.

Para concluir, invitó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a “poner el mismo empeño que puso” para “convencer a sus socios y correligionarios” ‘populares’ de que votaran “en contra de la aplicación de los fondos Next Generation, para que “ahora no apoyen esta medida”.

"Unidos somos más fuertes"

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, recordó que la Comunidad es una de las regiones que “más cultivos y sectores y profesionales tiene en el contexto europeo”, con 60.000 solicitudes PAC y 60.000 trabajadores, y señaló que “cada seis o siete años nos enfrentamos a una PAC nueva”. “Negociación tras negociación, el nexo común es menos presupuesto, mayores condiciones burocráticas y mayor ataque a políticas libres de los agricultores, pero nunca como esta”, criticó.

A su juicio, este documento para el horizonte 2028-2034 “desmantela la PAC, baja el presupuesto y da a cada país más margen para que implemente las medidas que quiera”. “Entonces, ¿para qué queremos una Europa conjunta? Unidos somos más fuertes y podemos conseguir mayores ventajas y rentabilidad”, advirtió.

Por ello, anunció que Asaja “trabajará para sumar apoyos” en el marco del frente común que pretende el PSOE en ayuntamientos, Cortes, Junta, Gobierno y Bruselas, y explicó que su el Parlamento Europeo “dice que no y el Consejo también, la Comisión se la tendrá que envainar y echarse para atrás”.

El secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, comentó que esta propuesta “desmantela todas las directrices bien hechas de la PAC de mantener las explotaciones familiares agrarias y busca quitárselas de encima y favorecer los fondos de inversión”. “Es positiva la propuesta de PSOE de trabajar en una postura común”, aplaudió González, quien hizo un llamamiento a los partidos políticos para “olvidarse de hacer ‘politiqueo’ y centrarse en un acuerdo de país, que va a ser necesario, y sumar alianzas de otros países”.

Recordó que es necesario “trabajar de cara al mes de septiembre”, cuando el Parlamento Europeo “tiene que aceptar o rechazar” esta propuesta. “Si lo acepta ya solo nos quedará trabajar por mejorar punto por punto. Hoy es lamentable tener que decir que a la PAC le van a quitar 83.000 millones de euros, cuando van a poner aranceles del 15% e invertir 750.000 millones de euros en comprar energía a Estados Unidos”, argumentó.

Aranceles a Ucrania

Por su parte, el coordinador de UCCL, José Manuel González Palacín, apuntó que la “peor propuesta llega en el peor momento, con precios agrícolas en bajos históricos, como el cereal”. En este sentido, consideró que “si cae el presupuesto entre el 20 y 30%, si se desmantela el medio rural y aumenta la incertidumbre, solo cabe rechazar la propuesta, para que hagan otra más acorde”.

González Palacín argumentó que “lo mínimo” en esta propuesta era solicitar “subir el presupuesto al nivel del IPC para mantener los dos pilares”, pero lo “han bajado”. En referencia a la relación con otros países, demandó cláusulas espejo para exigir los mismos requisitos a los productos que entran; y se detuvo en el caso de Ucrania, con quien aceptó tener una “relación preferencial, pero no a costa de los agricultores de aquí”. “Seguimos importando cereal de allí que está haciendo polvo al mercado local. Por tanto, tiene que venir con aranceles y tenemos que buscar fórmulas para ayudar a este país, pero que no sean a costa de los agricultores y ganaderos de España”, profundizó.

Además, pidió la prohibición de realizar transacciones por debajo de los costes de producción y reducir “de forma brusca la burocracia”. “No hay nada que más moleste a un agricultor o ganadero que dedicar todos los días la mitad de su tiempo a demostrar que no es un delincuente. No nos oponemos a las normas medioambientales, pero no pueden ser absurdas y aberrantes y suponer un aumento de costes”, justificó.

Para concluir, el secretario regional de COAG, Lorenzo Rivera, comentó que Europa “cada vez aplica más recortes y diezma al sector primario”. Por este motivo, se dirigió a las fuerzas políticas mayoritarias de Castilla y León y España para unirse y “conseguir los máximos apoyos de otros países, para que esta iniciativa no salga adelante”. A su juicio, existe una “intencionalidad clara” por parte de los países del norte de Europa, que “se salen con la suya, con un desmantelamiento que llevan pidiendo desde hace tiempo, en perjuicio de los estados mediterráneos”.