Castilla y León abre la jornada con 27 incendios, ocho de nivel 2 y ocho en 1 de gravedad

La meteorología dio este martes una tregua y permitió una evolución favorable de la mayoría de los incendios que se registran en Castilla y León un total de 27, con ocho en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, todos en León salvo Porto, en Zamora, y Cardaño de Arriba, en Palencia; ocho en IGR 1 y diez activos, pero en IGR 0.

Así, están declarados nivel de gravedad dos Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, Gestoso, todos en León, Cardaño de Arriba, en Palencia, y Porto en Zamora, informa Europa Press.

En nivel de gravedad 1 están los focos de Paradiña, Castrocalbón, La Uña, Canalejas y Yeres, en León; Castromil y Molezuelas de La Carballeda, en Zamora y Candelario, en Salamanca, informa Europa Press.

La buena noticia es la reducción de nivel de gravedad de 2 a 1 en Yeres, incendio que afectó en sus orígenes al paraje natural de Las Médulas.

Hay dos zonas que preocupan, como son los incendios de Barniedo, que está pasando a la vertiente palentina y que el martes provocó que se elevara a nivel 2 de gravedad y se evacuara Cardaño de Arriba.

Y la evolución del incendio de Porto, en Zamora, que obligó este martes a evacuar Ribadelago Nuevo, Ribadelago Viejo y Moncabril, con un centenar de afectados, si bien a primera hora de esta mañana se ha realojado la localidad de Doney de la Requejada.

Hoy se celebrará el Consejo de Gobierno Extraordinario donde se aprobará un primer paquete de medidas con 100 millones destinada a saneamiento, explotaciones ganaderas y trabajos de desescombro en los municipios afectados.

A última hora de ayer, León seguía siendo la provincia más afectada con un total de 2.566 desalojados de 48 pueblos.