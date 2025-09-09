Quiñones conserva «el apoyo» de Mañueco ante el asedio de la oposición

Publicado por Santiago G. del Campo Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no dudó en dar su respaldo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la sesión del Pleno de las Cortes celebrado en la tarde de este martes. Mañueco no solo avaló al consejero por su gestión de los grandes incendios del pasado mes de agosto en la Comunidad, sino también a todo el operativo anti incendios, «desde el primero hasta el último que lo compone».

«Sí, le apoyo», respondió Mañueco a los portavoces de la oposición, en la sesión del control al Ejecutivo, después de que el Grupo Socialista, Soria YA y el procurador Francisco Igea solicitaran su dimisión tras responsabilizarlo de que ardieran 180.000 hectáreas en la Comunidad. También acusó el presidente autonómico a las demás fuerzas políticas de utilizar los incendios para sacar «ventajismo político» de lo que consideró «una tragedia» y una «desgracia colectiva».

La portavoz socialista Patricia Gómez Urbán, abrió el turno de preguntas a Mañueco y reclamó el cese de Quiñones, a quien reprochó estar «desaparecido en 'El Ventorro' de Gijón» durante los incendios, en referencia a la localización del presidente Carlos Mazón al inicio de la Dana de Valencia. Urbán criticó al consejero y a Mañueco por la gestión de los incendios, acusó a este último de haber cometido «demasiados engaños» y consideró que el presidente «no puede seguir ni un minuto más», a la vez que le solicitó que convocara elecciones: «Piense en Castilla y León y luego en usted. Deje que los castellanos y leoneses decidan el futuro de esta tierra», le demandó, a la vez que le acusaba de falta de lealtad y de ser solo leal «a Alberto Núñez Feijóo».

«Me habla usted de lealtad», apuntó Mañueco, para afear después al PSOE la «condonación trampa» a las comunidades autónomas fruto del pacto de Pedro Sánchez con los partidos separatistas. «Una condonación que rompe la igualdad de personas y territorios», afirmó, antes de recordar que cada castellano y leonés deberá pagar «523 euros más» por esta falsa condonación, con lo que no tendrán que pagar su hipoteca, sino que también «tendrán que pagar la hipoteca de los vecinos del edificio».

Gómez Urbán reprochó nuevamente a Suárez-Quiñones de haber dicho que tener el operativo activo todo el año activo es «absurdo» y un «despilfarro», y acusó a Mañueco de «pensar lo mismo». La socialista responsabilizó a Mañueco de que Castilla y León se haya convertido en una comunidad «abrasada» y «arrasada». a la vez que consideró que no puede afrontar la reconstrucción con un consejero «deslegitimado», sin unos nuevos presupuestos y con un equipo que, aseguró, «no ha sido capaz de gestionar la tarjeta Buscyl» para la gratuidad del autobús.

Igea: "Es especialista en picar carne"

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, aseguró que el presidente mantiene a Suárez-Quiñonez porque le conviene exponerlo en la «trituradora de carne». Pretende, postuló Igea, que desde la oposición se le desacredite, para que si lo aparta como candidato por León en las próximas elecciones autonómicas, su palabra ya no tenga valor. «Lo mantiene porque tiene mucho que callar. Usted y yo lo sabemos muy bien», aseveró el ex vicepresidente de la junta y ex portavoz de Ciudadanos.

«Usted y el señor Quiñones son uña y mugre», espetó a Mañueco, al que consideró «especialista» en «picar carne» de compañeros políticos. Consideró que había actuado así con la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, durante la pandemia del Covid. También lo responsabilizó de los incendios de este verano y se preguntó en qué empresa, como las contratadas para el operativo, seguiría un ejecutivo con un «bagaje» similar.

El presidente del Ejecutivo autonómico no dedicó muchos esfuerzos en responder a Igea. Tras reiterar su apoyo a Quiñones en apenas dos líneas, utilizó apenas otras dos para ironizar con el tiempo que Igea ocupó el cargo de vicepresidente de la Junta tras su alusión a la crisis del Covid: «Ya han pasado cuatro años, supérelo, se lo recomendamos todos. En primer lugar, las personas que le quieren».

"Capitán del Titanic"

Por su parte, el portavoz de Soria YA, Ángel Ceña, comparó a Mañueco con el «capitán del Titanic», que a pesar de haber recibido avisos mantuvo la ruta pese a la existencia de iceberg. En su opinión, el presidente actuó de la misma forma por su «arrogancia» ya que consideró no han mejorado el operativo a pesar de lo sucedido en los incendios de 2021 en Navalacruz (Ávila) o de la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022.

Fernández Mañueco insistió en que su prioridad es «proteger y ayudar a las personas», mientras otros buscan «generar ruido» para obtener «rédito político». «Es una pena que usted se una», remachó y añadió que no estaba «a la altura» del modelo de gestión forestal de Soria.

Sin embargo, el portavoz de 'Soria Ya' apuntó que la gestión ha sido un «fracaso rotundo» y consideró que el presidente trataba de hacer una «redistribución de la culpa» entre su «pandilla», tras rodearse de dirigente del PP en la anterior comparecencia ante el pleno de las Cortes. Por ello, le preguntó qué va a hacer para que en 2026 no vuelva a suceder lo mismo y consideró que Suárez-Quiñones y el director general José Ángel Arranz no pueden ser quienes gestionen los incendios el próximo año. «Tiene que cesarlo», zanjó en declaraciones que recogió Ical.

El presidente de la Junta defendió la mejora del operativo, con más presupuesto y actividad de prevención, tras el acuerdo con el diálogo social de 2022. De hecho, señaló que Castilla y León es la comunidad que más hectáreas limpia de montes de todas las autonomías y agregó que su gobierno ha aprobado ayudas «reales» para los afectados que «ya están llegando prácticamente desde el primer día».

La portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, apostó por «no repetir» lo sufrido este verano con medidas y necesidades concretas destinadas, en especial, para las zonas afectadas por los incendios forestales. La formación política ha presentado una propuesta con 21 puntos dirigida a paliar «la falta de medios y efectivos para combatir estos graves incendios» que se debatirá este miércoles. Por otro lado, cifró en más de 160.000 las hectáreas calcinadas en las tres provincias del oeste. «Se dedican a lo que más le gusta, sus negocios, con 110 millones a prevención para 35 empresas, pero no se hace», y «tiene a sus trabajadores con jornadas de 16 horas, les lleva para un lado, para otro». «Estamos esperando al compromiso de La Culebra, de crear más de 800 plazas», le recordó.