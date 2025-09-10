El PSOE reprueba a un consejero por primera vez en la historia de Castilla y León gracias a la ‘colaboración’ de Vox

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado de sus compañeros en el Ejecutivo durante el debate de su reprobación.ICAL

Las Cortes de Castilla y León vivieron en la jornada de este miércoles, la segunda del pleno que abrió el periodo ordinario de sesiones, un momento histórico. Todos los grupos de la oposición utilizaron su mayoría para permitir que la reprobación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, saliera adelante y convirtiéndose así en la primera en fructificar en 42 años de historia de la comunidad autónoma. Todo ello, de la mano de una PNL del PSOE que contó con la 'colaboración', en forma de abstención, de Vox.

Según estaba previsto, tanto los socialistas como proponentes como los grupos Mixto y UPL-Soria Ya avanzaron durante los turnos de fijación de posición su voto a favor de la reprobación, lo que les concedía 36 'síes' frente a los 33 'noes' del PP y los dos procuradores no adscritos tras su expulsión de Vox, siendo los 'populares' la única formación que defendió la gestión del operativo de prevención y extinción de incendios por parte de su consejero.

Quedaba, no obstante, la duda de Vox, que no reveló el sentido de su voto hasta el momento de emitirlo. Sí deslizó el procurador de la formación de Abascal Iñaki Sicilia que la reprobación era "un paripé", defendiendo así que su partido haya llevado la cuestión a los tribunales para "depurar responsabilidades". Fue por ello que se podía prever la abstención, como finalmente sucedió.

Pese a esta circunstancia, algunas fuentes socialistas reconocen a este periódico que con anterioridad a la intervención de Sicilia ya contaban con esa 'colaboración' de Vox en forma de abstención, de manera que daban por hecho que la reprobación saldría adelante a pesar de los votos en contra del PP.

Un PP que, conviene recordar, sí prestó su apoyo a Vox cuando ambos partidos eran socios de gobierno para esquivar las sendas reprobaciones que se plantearon tanto para el entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo, y para el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ambos del partido de Abascal. En aquel momento, García-Gallardo se enfrentó a la reprobación por sus palabras a una diputada del PSOE con discapacidad, mientras que Veganzones lo hizo por sus declaraciones contra los agentes del Diálogo Social.

De esta forma, y dado que los once votos de Vox eran los únicos que hubieran podido 'salvar' a Quiñones si se hubieran alineado con los del PP, la votación de la PNL del PSOE se saldó con 36 votos a favor, 33 en contra y once abstenciones, lo que permitió que se produjera la primera reprobación a un consejero en toda la historia de Castilla y León como comunidad autónoma y, por lo tanto, también de las Cortes.

La viceportavoz socialista y ‘número dos’ del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, defendió la reprobación de Suárez-Quiñones por una cuestión de “justicia” y “dignidad” ya que argumentó que “no hay una sola razón para que deba quedarse”. “No merece estar ni un minuto más en su cargo”, afirmó, porque en su opinión los incendios no se pudieron evitar, pero sí su magnitud.

Nuria Rubio tildó de “papelón” la defensa del PP y arremetió contra un consejero que tras 28 días “callado” ayer -dijo- tuvo la “desfachatez” de repartir “culpas” entre todos y de actuar con “recochineo”. “Hay que tener la cara muy dura”, dijo sobre un dirigente que señaló se cree “intocable”, el “rey sol” y, además, es conocido por sus “tejemanejes”, informa Ical.

Por el contrario, el portavoz ‘popular’, Ricardo Gavilanes, expresó el apoyo de su grupo y del presidente de la Junta a Suárez-Quiñones y acusó a la oposición de emprender una “cacería política” contra el consejero, a través de una reprobación “injusta, oportunista y torticera”. A su juicio, el PSOE intenta construir un relato de “caos” que se le volverá en contra y Vox actúa en virtud del “cálculo electoral”, si bien señaló que existen “destellos de luz y esperanza” gracias a las ayudas aprobadas por la Junta.

En nombre de Vox, el procurador Ignacio Sicilia aseguró que reprobar al consejero “no vale para nada” y defendió la actuación en los tribunales de su partido, a través de la denuncia presentada en un juzgado de León o la querella registrada en el Tribunal Supremo. “El resto es un paripé”, dijo y añadió que en las próximas elecciones autonómicas se depurarán las responsabilidades. A su juicio, tanto el Gobierno como el consejero han llegado “tarde y mal” y no han hecho “los deberes”. “Acaben con ese estado infumable”, sentenció.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, consideró “simbólica” la reprobación de Suárez-Quiñones y le recriminó que no tenga “dignidad” para dimitir sin que se lo pidan. “Yo en su situación no estaría sentado donde usted está sentado”, apostilló el ‘leonesista’ y le advirtió que el presidente de la Junta no lo apoya, sino que lo utiliza, a su juicio, como una “toalla” en una “vía de agua”.

Desde Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que la “reprobación” se queda corta, ya que consideró el consejero debería ser cesado. Más allá de la “catastrófica gestión”, recriminó a Suárez-Quiñones que ayer no pidiera perdón y repartiera las culpas entre “todos”. “Es un catastrófico consejero de Medio Ambiente”, dijo pero un “extraordinario jurista y un magnífico juez”, por lo que el PP lo mantiene, a su juicio, en el cargo.

El procurador no adscrito Francisco Igea, ex de Ciudadanos, citó a Abel y Jaime, los voluntarios fallecidos mientras luchaban contra el fuego, y responsabilizó al consejero de la “mala gestión” o de no haber movilizado todos los recursos. “Es un sinvergüenza incapaz de mirar a los ojos a las víctimas y los afectados”, dijo, lo que motivó la petición del PP para que lo retirara, aunque sin éxito.

Finalmente, Pedro Pascual, de Por Ávila, apoyó la iniciativa, pero advirtió de que que más allá del cambio en el consejero, lo relevante es no mantener las mismas políticas que cada verano resultan a su juicio “más inútiles”.