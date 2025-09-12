CEOE CyL reelige como presidente a Santiago Aparicio, que señala como "gran preocupación" la falta de potencia eléctrica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León) ha reelegido por aclamación al frente de su Presidencia por cuarta vez a Santiago Aparicio, quien ha señalado como reto fundamental que hay que solucionar la falta de potencia eléctrica, por la que ha expresado la "gran preocupación" de los empresarios sobre el resto de cuestiones.

Aparicio, que ha expresado esta preocupación durante su discurso tras ser reelegido, ha explicado que "sin potencia eléctrica, lo demás, porque sea muy grave, por muy grave que sea, no tiene importancia porque no se va a poder invertir, no se van a poder crear empresas, no se van a poder crear puestos de trabajo".

Así se ha referdio ante la reciente publicación de los mapas de capacidad de la red eléctrica, que revelan que el 83,4 por ciento de los nudos de distribución están saturados.

El presidente de CEOE Castilla y León ha advertido de que hay provincias en las que la potencia eléctrica es "prácticamente cero", mientras que en otras, lo máximo es un 14 por ciento, pero ya en zonas que no son dentro de la Comunidad.

Así, considera que hay que "luchar" para que se consiga hacer una infraestructura para que se tenga potencia porque España "atrae inversiones" por que tiene muchas "bondades".

"Pero como no tengamos potencia para poder contratar y para poder instalarse empresas, lo vamos a tener muy complicado, un tema muy peligroso con el cual creo que no se puede especular", ha aseverado Santiago Aparicio, quien cree que es un asunto con el que "no se puede jugar" y cree que el Gobierno, por los plazos de cinco años de los que se han hablado para construir una red de esta tensión, "tiene que empezar ya a dar los pasos necesarios" para poder hacer lo que piden.

El presidente de la patronal castellanoleonesa ha insistido en que "no es ninguna tontería" porque hay posibilidad de quedarse "totalmente desabastecidos" y ha avisado de que ya se vio un "primer apagón" en un momento determinado "y eso puede ser el preludio de muchas otras cosas si no se toman esas medidas".

Así lo ha señalado tras su reelección en la Asamblea Electoral de la organización, celebrada en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL), que ha contado con la asistencia de la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; del presidente de ATA, Lorenzo Amor; del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y representantes sindicales, entre otras autoridades, informa Europa Press.

En su intervención, tras incidir en el "orgullo" y "gran responsabilidad" que supone la confianza depositada en él, ha desgranado los principales ejes de actuación para los próximos cuatro años, el primero de ellos la defensa "firme y clara" del empresariado de Castilla y León ante cualquier reforma o decisión que le afecte.

Otros de los aspectos en los que ha hecho hincapié es en la necesidad de una mejor coordinación administrativa para evitar duplicidades inspectoras y burocracia que "perjudican la actividad empresarial", para lo que reclamado un "distrito único".

En este sentido, ha aclarado que no pretenden que no se investigue a los empresarios de la Comunidad, sino "que hagan lo que tengan que hacer en su trabajo", pero que sea "un distrito único" porque en Castilla y León la mayoría de los empresarios están "en el ojo del huracán cada cuatro años" con la inspección de Hacienda.

"Y eso no puede ser, y hay empresas en otras comunidades autónomas en las que realmente nunca se ha investigado una empresa, por muchos años que pasen, nunca jamás se ha investigado", ha asegurado Aparicio, quien ha explicado que no pretenden que se vayan a investigar a otro sitio, sino que se haga de manera eficaz y cree que lo razonable y "de sentido común" un distrito único.

Por otro lado, el presidente de CEOE Castilla y León ha reivindicado actuaciones "firmes" ante el absentismo laboral y ha apostado por modelos de control eficaces como el implementado en Galicia.

Santiago Aparicio cree que el alto absentismo es una "lacra" que además perjudica también a los propios trabajadores y considera que hay que tomárselo "con mucha responsabilidad, con mucha seriedad", porque puede acarrear perjuicios "muy graves".

Por ello, considera que se podría implantar un sistema similar al que se ha implantado en Galicia, con una gestión "más eficaz y razonable" que evitase estos problemas.

Instar a acuerdos

A este respecto, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, considera que éste es un problema de importancia y considera que hay que tratar de llegar a acuerdos para intentar resolverlo.

Fernández Carriedo ha señalado que "quizá con los análisis y circunstancias que cada comunidad tiene y también con el ámbito del diálogo y el acuerdo que siempre se tiene en todas las partes" se podría intentar buscar una solución similar a la gallega y ha mostrado la voluntad del Ejecutivo autonómico de escuchar, intentar llegar a acuerdos y "colaborar en lo que sea necesario".

Otras de las líneas de trabajo que el presidente de CEOE Castilla y León ha apuntado es, además del apoyo a la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la implantación de la factura electrónica, "claves para la adaptación empresarial", la necesidad de seguir con el refuerzo del diálogo institucional y del Diálogo Social.

En ello ha coincidido el consejero de Economía y Hacienda, quien ha recordado que tienen "muy claro" lo que es el Diálogo Social, "que es confianza entre las partes, capacidad de llegar a acuerdos".

"Saber que te entiendes con quien piensa distinto, con quien tiene otra visión y entender el Diálogo Social como algo tripartito donde interviene la administración, los empresarios y los trabajadores y todos son necesarios", ha explicado Fernández Carriedo, quien ha agregado que la Junta cree en un diálogo "útil, integral, donde todos los interlocutores sean imprescindibles, estén en condiciones de igualdad, donde haya un clima de confianza, de intentar llegar a acuerdos y luego cumplir esos acuerdos y hacer instrumentos de evaluación para el seguimiento de los mismos".

En cuanto al resto de líneas de trabajo que ha desgranado Aparicio se encuentran la necesidad de profundizar en la conexión de la formación y el empleo a través de nuevas políticas de formación, relevo generacional y atracción de talento, así como la necesidad de luchar contra la escasez de capital humano, con propuestas concretas para sectores críticos como la construcción, el transporte, la agroalimentación o el sector de los cuidados.

Aparicio ha concluido su intervención con un mensaje en el que ha destacado la importancia de las empresas: "Sin empresas no hay empleo, y sin empleo no hay futuro. CEOE Castilla y León seguirá siendo una herramienta útil, participativa y comprometida con quienes generan riqueza y oportunidades en nuestra tierra", ha asegurado.