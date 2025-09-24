Los convenios sanitarios de Castilla y León con Cantabria y La Rioja están "muy avanzados"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha avanzado que los convenios para prestar atención sanitaria a los ciudadanos de las zonas limítrofes con Cantabria y La Rioja están "muy avanzados", algo que afectaría directamente a Soria en la vertiente riojana. La noticia llega después de que este año ya se hayan rubricado con Castilla-La Mancha y País Vasco -ambos se ratifican este miércoles en las Cortes- y después de tener uno vigente con Madrid desde 2023.

Vázquez ha comparecido en la Cámara para detallar los acuerdos que este miércoles se ratifican en las Cortes y que supone la ampliación de prestaciones sanitarias para 90.000 ciudadanos de Castilla y León que viven en las zonas que lindan con Castilla-La Mancha y País Vasco, una cifra que se suma a los 69.000 de las zonas de Segovia y Ávila que se acogen al rubricado con Madrid, informa Europa Press.

Así, tras recordar que el pasado mes de julio se firmaron los acuerdos con Castilla-La Mancha, el día 9, y del País Vasco, el 31, ha defendido estos pactos como una herramienta para "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas limítrofes" y ha subrayado que se enmarcan en el concepto de "autonomismo útil", con el objetivo de facilitar el acceso a la asistencia sanitaria a la población que reside en áreas fronterizas.

En este sentido, el consejero de Sanidad ha recordado que las relaciones entre administraciones deben regirse por los principios de "cooperación, solidaridad y eficiencia" y ha explicado que la colaboración en el ámbito sanitario resulta especialmente trascendental en Castilla y León al ser la Comunidad más extensa de España y la tercera de la Unión Europea, donde la geografía añade dificultades de acceso a los servicios de salud.

Vázquez ha señalado el compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "revisar, actualizar e impulsar los convenios con comunidades vecinas" y ya existen con Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que benefician en total a cerca de 160.000 personas. "También puedo adelantar que se encuentra muy avanzada la tramitación de los nuevos convenios con Cantabria y La Rioja", ha indicado.

En el caso de Castilla-La Mancha, el acuerdo da cobertura a más de 29.200 personas de cinco zonas básicas de salud de Ávila, con lo que se pretende superar las dificultades derivadas de la orografía del Valle del Tiétar. "Estas poblaciones podrán recibir atención en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina en especialidades como obstetricia, cardiología y nefrología, además de las que ya se encontraban cubiertas, así como en urgencias graves, incluidos códigos ictus, infarto y politraumatismos", ha detallado el consejero.

El convenio incluye también transporte sanitario, consultas externas y acceso a tratamientos en centros de referencia del Sistema Nacional de Salud.

Respecto al convenio con el País Vasco, firmado el 31 de julio, Vázquez ha explicado que profundiza y amplía el protocolo de colaboración suscrito en 2012 y multiplica "por siete" el número de beneficiarios, al pasar de 8.700 a cerca de 61.000 castellanos y leoneses de la provincia de Burgos.

La cobertura abarca las zonas básicas de Valle de Mena, Espinosa de los Monteros, Condado de Treviño, Valle de Losa, Valle de Tobalina, Villarcayo y Medina de Pomar, además de Miranda Este y Oeste, que han accedido a servicios de alta especialización en hospitales vascos, como cirugía torácica y cardíaca, unidades del dolor, neurocirugía, síndrome coronario agudo y tratamiento del ictus isquémico y hemorrágico con neurointervencionismo.

Vázquez ha recalcado que ambos convenios incluyen coordinación en salud pública, transporte sanitario urgente y programado, atención a pacientes desplazados, interoperabilidad de historias clínicas electrónicas y colaboración en innovación e investigación.

Además, ha señalado que no generan obligaciones económicas adicionales para las comunidades firmantes, ya que se articulan a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial del Sistema Nacional de Salud y ha informado de que se han creado comisiones de seguimiento para cada acuerdo y de que ambos cuentan con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables.

El consejero ha insistido en que la finalidad de estos convenios es "superar los obstáculos geográficos y administrativos que dificultan el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios" y ha defendido que mejoran la equidad y la cohesión territorial.

"Señorías, estos acuerdos son un ejemplo de cómo la colaboración entre comunidades autónomas permite mejorar la vida de las personas, facilita la prestación de los servicios públicos y garantiza que la salud de nuestros ciudadanos esté siempre por encima de fronteras administrativas y de intereses partidistas", ha zanjado.