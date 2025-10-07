CCOO ve "absolutamente insuficiente" la inversión del nuevo Plan Estatal de Vivienda y reclama políticas "contundentes"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, aseguró este martes que el nuevo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), que negocia el Gobierno y las comunidades autónomas, es un programa “bien intencionado”, pero “absolutamente insuficiente” en sus recursos, aunque contenga unas "cantidades útiles". Además, defendió la necesidad de avanzar hacia la calificación permanente de la vivienda protegida para evitar que siga generándose una "burbuja" de precios.

El dirigente sindical participó en Valladolid en la jornada ‘Trabajo decente y acceso a la vivienda’, organizada por CCOO, en colaboración con el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, para presentar sus propuestas en esta materia coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo Decente, que se conmemora este 7 de octubre.

En ese sentido, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO explicó que el Gobierno propone dotar al nuevo Plan Estatal con 7.000 millones para desplegar políticas públicas en materia de vivienda durante los próximos cinco años, de los que el Estado plantea aportar 4.200 y las comunidades, 2.800. Esto permitirá a Castilla y León disponer de 225 millones, de los que la Junta tendría que asumir 150 millones, frente a los 78 del pasado plan, de los que la Comunidad puso 23, informa Ical.

Sin embargo, Carlos Bravo explicó que es necesario invertir un punto del Producto Interior Bruto (PIB) de España cada año para construir un parque de vivienda protegida que alcance el nueve o diez por ciento, ya que ahora se sitúa en el tres por ciento. De hecho, recordó que el país ha dedicado fondos públicos para construir 7,2 millones de viviendas en los últimos 75 años o para promover dos millones en los últimos 45, aunque ahora sólo superan escasamente las 400.000.

De esta forma, el dirigente de CCOO denunció que se invierten fondos públicos para construir vivienda, pero pasados unos años se descalifican y se alimenta una “burbuja permanente” de precios que lleva a la situación actual. Por ello, reclamó políticas “muy contundentes” y “muy estables”, que se pongan en marcha en todo el Estado y que se dirijan prioritariamente hacia el alquiler, puesto que recordó el 75 por ciento del ahorro se concentra en inmuebles.

Al respecto, Carlos Bravo insistió en la calificación “permanente” de la vivienda público para acabar con la “espiral absurda” que provoca que en España sea más barato comprar que alquilar, si bien para algunas capas de la población es “imposible” acceder a una casa en propiedad porque la banca no financia el 100 por 100 de la hipoteca. Además, señaló que esto dificulta la emancipación en España, que de media se produce a los 31 años, frente a los 26 de Europa o los 21 del norte del continente.

También advirtió de que está aumentando los hogares con hacinamiento, especialmente, de los migrantes que llegan a España, e impidiendo la movilidad laboral en algunas zonas. En conjunto, el responsable estatal de CCOO apuntó que vivienda y trabajo decente están relacionado por la cantidad de renta que requiere el acceso a un hogar en el que desarrollar un proyecto vital.

Por su parte, la secretaria autonómica de CCOO, Ana Fernández de los Muros, aprovechó su turno para reivindicar derechos laborales, justifica social, ambientes “seguros”, igualdad en el acceso al empleo y salarios suficientes para poder desarrollar una “vida digna”. De esta forma, reclamó un “mejor reparto de la riqueza" para poder erradicar la pobreza y la situaciones de exclusión social que afectan a uno de cada cuatro castellanos y leoneses. Además, indicó que más del 18 por ciento carece de ingresos suficientes.

Además, señaló que hay muchas personas que tienen que dedicar más de un 40% de su salario para tener una vivienda en alquiler o propiedad, puesto que casi 100.000 personas están en el desempleo en la Comunidad y que el mismo número recibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV). También recordó que la temporalidad supera el 60% y los contratos parciales ronda el 30%. Por ello, insistió en la necesidad de avanzar en la estabilidad y mejorar los salarios para poder acceder a una vivienda “digna”.

Por ello, la secretaria autonómica de CCOO hizo un alegato en favor de las políticas públicas que favorecen el avance social, protegen la democracia y persiguen a los que pretende imponer retrocesos en los derechos y la cohesión social. Además de los salarios y las condiciones laborales, también aludió a la importancia del derecho a la negociación colectiva, a la educación y la salud.

Finalmente, el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, defendió el “nexo de unión” entre el acceso a la vivienda, un derecho recogido en la Constitución española, y el trabajo decente, un concepto que recordó promueve desde 1999 la Organización Internacional del Trabajo y que supone que los trabajos deben tener calidad, derechos y una retribución suficiente.