La consejera García considera "absolutamente real" y "perfectamente asumible" llegar al 8% de paro en 2026

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en la apertura del curso económico en la Cámara de Comercio de Valladolid.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, ha asegurado que es "absolutamente real", "prudente" y "perfectamente asumible" llegar al 8% de paro en 2026 como recogen las previsiones macroeconómicas del techo de gasto no financiero para el próximo año aprobado este jueves por la Junta, que asciende a 14.183 millones de euros, un 5,14% más.

García se ha expresado así en el marco de la clausura del acto de 'Apertura del curso económico de Castilla y León 2025' que se ha desarrollado en la Cámara de Comercio junto a su presidente, Víctor Caramanzana, y en el que ha intervenido su homólogo de la Cámara de Portugal en España y director general y vicepresidente de la Fundación Repsol, Antonio Calçada, informa Europa Press.

La consejera, que ha destacado que Castilla y León "cumple" sus compromisos económicos y presupuestarios, ha incidido en que los datos macroeconómicos que sirven de base a la elaboración del presupuesto de la Comunidad son tradicionalmente "prudentes" y muchos de los datos frecuentemente hay que corregirlos al alza.

Tras asegurar que este año era especialmente difícil elaborar esos datos macroeconómicos al no tener las previsiones estatales, ha señalado que el dato de la tasa de empleo de un 8% es un dato "absolutamente real, prudente" y cree que si se observa la evolución del mercado laboral en estos últimos años y en este ejercicio se da la "confianza" de que es "perfectamente asumible".

Leticia García ha apuntado que actualmente se está en el 8,46% de tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre. "Esperamos que se cumpla o, incluso si se pudiera, rebajar", ha asegurado la consejera.

La titular castellanoleonesa de Industria, Comercio y Empleo se ha expresado así en el marco del acto de clausura de la apertura del curso económico, donde ha destacado el "buen punto de partida" que tiene la Comunidad de cara al futuro.

En este sentido, además de que la región se encuentra "a la cabeza" en la prestación de servicio públicos, también tiene un buen punto de partida desde el punto de vista económico, con un crecimiento en el segundo trimestre de 3,1%, por encima de la media nacional, duplicando la media de la Unión Europea, un incremento también del Índice de Producción Industrial en 2025 con 2,4 puntos porcentuales, por encima del 0,6% de la media de España.

Además, ha asegurado que Castilla y León es líder en producción de energías renovables, crecen las exportaciones, con 12.000 millones hasta el mes de julio a pesar de la situación "difícil" de los mercados internacionales, pero manteniendo ese crecimiento del 0,5%, ha añadido la consejera, quien ha recordado también que la Comunidad es la quinta en inversión en innovación.

"Y todo este esfuerzo se traduce, evidentemente, en los datos del empleo, que estamos batiendo récords históricos en creación de empleo en Castilla y León", ha subrayado Leticia García, quien ha recordado que se ha llegado al millón de afiliados este verano, se mantienen los dos puntos de tasa de empleo menor que en la media de España, con 53 meses consecutivos de incremento interanual de afiliados a la Seguridad Social, todo unido al incremento de la población de forma sostenida en los últimos años y el índice de confianza empresarial, por encima de la media.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo considera que el punto de partida deriva del "esfuerzo" de las empresas y de los trabajadores de Castilla y León, pero también de las "políticas de acompañamiento" de la Junta y un apoyo "incondicional" a las empresas.

Sin embargo, Leticia García ha criticado la dificultad de la situación también por las "amenazas" del Gobierno, los anuncios que "atacan" a las empresas y la "hiperregulación" contra ellas frente al apoyo al tejido empresarial del Ejecutivo autonómico, que además ha destacado que cumple sus compromisos económicos y también presupuestarios.

En este contexto, ha censurado la carga fiscal "sin precedentes" en España, que fundamentalmente afecta a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, pero que también reduce el consumo, así como una "inseguridad laboral constante" por parte del Gobierno que "día sí y día no" hace anuncios que "siempre van atacando a las empresas".

Asimismo, ha criticado la "hiperregulación siempre en contra de la empresa" con "amenazas constantes" y una forma de legislar que parece una "venganza" por parte del Ministerio de Trabajo sobre las propias empresas, a lo que se suman las dificultades de infraestructuras tanto físicas como energéticas "que el gobierno de España no asume" y que se traducen en cuestiones como la amenaza de un posible segundo apagón.

Todo ello "frena" la inversión de las empresas en el país, según la consejera, al igual que el desprestigio de las instituciones del Estado que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno con cesiones "constantes" al separatismo "que va en detrimento de comunidades autónomas que cumplen con su gestión y cumplen sus deberes, como puede ser Castilla y León".

Frente a estos "ataques" y "dificultades" de las que ha culpado al Gobierno, ha defendido la labor de la Junta, que hace "todo lo contrario" al ofrecer inversión y apoyo a las empresas tanto en financiación como en digitalización, sostenibilidad, internacionalización o retención y captación del talento y cualificación de la mano o de obra de las empresas.