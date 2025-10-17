Isabel Blanco: “La Junta ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y ha registrado el Presupuesto en tiempo y forma”

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en la presentación del presupuesto en Zamoraical

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recalcó este viernes que la Administración autonómica “ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y ha registrado en tiempo y forma” el Presupuesto para el ejercicio de 2026.

“La Junta de Castilla y León ha cumplido. Se ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y se ha registrado el Presupuesto en tiempo y forma, según se establece, indicando que se inicie la tramitación, una vez que se apruebe el techo de gasto, luego la Junta de Castilla y León ha cumplido”, insistió.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Zamora, junto con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y los procuradores del PP de Zamora Alberto Castro y Óscar Reguera, durante la presentación de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León de 2026 para la provincia, informa Ical.

“Lo que estamos viendo es que esa alianza que tienen el Partido Socialista y Vox, permanentemente, está tratando de boicotear por cualquier motivo y por cualquier medio estos presupuestos”, subrayó.

“Lo que les pedimos es que reflexionen y que sigamos avanzando y pensando en las personas de Castilla y León”, concluyó.