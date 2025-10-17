Heraldo-Diario de Soria

Isabel Blanco: “La Junta ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y ha registrado el Presupuesto en tiempo y forma”

La vicepresidenta asegura que la Administración autonómica “ha cumplido”

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en la presentación del presupuesto en Zamora

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, en la presentación del presupuesto en Zamora

Heraldo-Diario de Soria
Soria

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recalcó este viernes que la Administración autonómica “ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y ha registrado en tiempo y forma” el Presupuesto para el ejercicio de 2026.

“La Junta de Castilla y León ha cumplido. Se ha remitido el techo de gasto para la aprobación en las Cortes y se ha registrado el Presupuesto en tiempo y forma, según se establece, indicando que se inicie la tramitación, una vez que se apruebe el techo de gasto, luego la Junta de Castilla y León ha cumplido”, insistió.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en la sede del Partido Popular de Zamora, junto con la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y los procuradores del PP de Zamora Alberto Castro y Óscar Reguera, durante la presentación de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León de 2026 para la provincia, informa Ical.

“Lo que estamos viendo es que esa alianza que tienen el Partido Socialista y Vox, permanentemente, está tratando de boicotear por cualquier motivo y por cualquier medio estos presupuestos”, subrayó.

“Lo que les pedimos es que reflexionen y que sigamos avanzando y pensando en las personas de Castilla y León”, concluyó.

