Soria y Palencia lideran la inversión de las cuentas por habitante con Valladolid a la cola

El Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 prevé un acusado incremento de las inversiones de un 35,9% en el conjunto autonómico. Supone pasar de 996.375.696 euros del ejercicio 2024 —último que contó con unos Presupuestos aprobados— a 1.345.955.301 euros destinados a inversiones en el próximo año, en el caso de que las cuentas sean finalmente aprobadas en el Parlamento autonómico.

Los números mejoran notablemente la inversión por cada vecino de la Comunidad Autónoma. Si en 2024 esa inversión per cápita se quedaba en una media de 416,60 euros en el conjunto de Castilla y León (teniendo en cuenta una población de 2.391.682 personas según los datos definitivos del INE a 1 de enero de 2024), en el próximo ejercicio, 2026, esa cantidad repuntará hasta los 559,41 euros por cabeza, nada menos que 142,81 más (contando con una población de 2.406.016 según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población del INE a 1 de julio de 2025).

Pero se trata de una media de la nueve provincias de la Comunidad. Tomada una a una, existen grandes diferencias entre las que más inversión reciben por cabeza, como Soria o Palencia, que tocan a 1.149,35 euros y 952,49 euros por vecino, respectivamente —en el caso de Soria coincide con el territorio menos poblado—, y las que menos reciben, Valladolid, con solo 302,65 euros per cápita —la provincia más poblada— o Salamanca, con solo 466,13 euros.

Eso sí, todas las provincias repuntan en su inversión respecto al último ejercicio con Presupuestos, entre el 69,85% que se dispara la inversión en Palencia, y el 16,71% que sube en la provincia que menos, nuevamente Valladolid.

Los datos, hasta aquí, se refieren solo a la partida de inversiones, pero bien distinto es si se atiende al gasto total de la Administración autonómica, que incrementa su presupuesto global un 7,9% respecto al ejercicio 2024 hasta los 15.715.833.506 euros. Supone pasar de una gasto autonómico per cápita de 6.088,81 euros en 2024 (atendiendo a un montante total de 14.562.494.117 euros y la población referida en 2024), a una cifra que alcanza los 6.531,89, lo que se traduce en 443,08 euros más en términos absolutos.

También se trata de una media para todo el conjunto autonómico, ya que las diferencias entre provincias también son importantes. Aunque todas se distribuyen 2.724,97 euros per cápita en partidas sin provincializar (con una consignación global de 6.556.324.712 euros), en el caso de Soria, la menos poblada, cada vecino se suma otros 5.229,48 hasta un total de 7.954,45 euros, mientras Valladolid, la más populosa, suma solo 3.056,95 hasta los 5.781,92.

Bien distinta a la colocación de inversión per cápita de la tabla, donde asumen los primeros puestos Soria y Palencia, es el ranking si se atiende a los incrementos de inversión respecto al año anterior. En esa tabla las provincias que lideran son Palencia, con un repunte del 69,85%, y Burgos, con una subida del 65,08%.

Provincia a provincia, los datos de las partidas de inversiones y la general están previstas así:

ÁVILA. El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 consignan una inversión para Ávila de 103,9 millones de euros (M€), un 42,24% más que el Presupuesto anterior de 2024, lo que sobre una población de 161.253 habitantes supone una inversión per cápita de 644,36 euros, la quinta de la Comunidad en ese indicador. Si se trata de gasto total, la Junta asigna a Ávila un gasto provincializado de 688.074.928 euros, lo que significa 4.267,05 euros per cápita. Más los 2.727,97 de los gastos no provincializados supone un total de 6.992,02 euros.

BURGOS. Es una de las provincias con una inversión per cápita más baja, en relación directa con su mayor población de 364.216 vecinos. Ocupa el séptimo lugar de la tabla autonómica con 483,40 euros por cabeza, aunque es uno de los territorios con mayor incremento en la inversión, un 65,08% más que el Presupuesto anterior con 176,06 M€. Si se atiende a los gastos generales, los Presupuestos contemplan una partida para Burgos de 1.337.857.442, lo que toca a 3.673,25 euros por vecino y a 6.398,22 si se suma la partida de gasto no provincializar.

LEÓN. Es la sexta provincia de la tabla en inversión per cápita aunque es el territorio que se lleva mayor partida, 285,55 M€, el 24,98% más que el año anterior. Se traduce en 637,86 euros de inversión per cápita (con una población de 447.666 habitantes). En cuanto a los gastos generales, las cuantas asignan a la provincia 1.682.948.731 euros, lo que supone 3.759,38 euros y 6.484,35 si se añade la partida común a todos los territorios de los gastos sin provincializar.

PALENCIA. Es la segunda con una inversión per cápita más abultada, con 952,49 euros por ciudadano, solo por detrás de Soria. Es el resultado de repartir la inversión de 151,5 M€ —que crece un 69,85% respecto al presupuesto anterior—, entre los 159.067 vecinos que le atribuye el INE. En cuanto a los gastos generales, las cuentas atribuyen a Palencia un total de 726.990.353 euros, lo que se traduce en 4.570,34 per cápita y 7.295,31 una vez sumada la partida sin provincializar.

SALAMANCA. Es la penúltima de la tabla en inversión por habitante, con solo 466,13 euros, solo por encima de Valladolid. Y eso que su partida de inversiones, de 153 M€, crece un 35,08% respecto al presupuesto anterior. Si se divide el gasto general de todos los capítulos, con 1.254.693.332 euros, por los 328.252 habitantes, tocan a 3.822,35, lo que suma 6.547,35 si se suma la consignación sin provincializar.

SEGOVIA. Ocupa el cuarto lugar en inversión por habitante con 650,37 euros, resultado de dividir una partida de inversiones de 103,25 M€ —que crece un 34,89% respecto al Presupuesto anterior—, por los 158.762 vecinos que le atribuye el INE. EN cuanto a los gastos generales, los Presupuestos asignan a la provincia para el próximo ejercicio un total de 630.652.405 euros, lo que supone 3.972,31 euros por vecino y 6.697,28 ya sumada la partida común.

SORIA. Es la provincia en la que se dispara la inversión por habitante hasta los 1.149,35 euros, la primera de la Comunidad en inversión per cápita. Es el resultado de dividir una inversión que crece un 16,99% respecto al Presupuesto anterior hasta los 103,99 M€, por los 90.479 habitantes que le atribuye el Instituto Nacional de Estadística. Si se atiende a toda la partida de la provincia, tanto inversiones como gastos, la consignación sube hasta los 473.157.811 euros, lo que supone 5.229,48 por vecino y un total de 7.954,45 euros, una vez sumado lo correspondiente a la partida autonómica no provincializada. Es la cantidad más alta de todas las provincias.

VALLADOLID. Es la provincia con menor inversión per cápita de toda la Comunidad, con solo 302,65 euros por habitante, efecto inversamente proporcional a su cantidad de población, de 530.990 habitante según el INE. Entre ellos se reparte una partida de inversiones que crece un 16,71% respecto al Presupuesto anterior, hasta los 160,71 M€. Si se atiende al gasto general atribuido en las cuentas a la provincia, la consignación sube hasta los 1.623.207.525 euros, lo que supone 3.056,95 euros por vecino, y 5.781,92 una vez sumada la consignación sin provincializar.

ZAMORA. Es la tercera provincia de la Comunidad con más inversión per cápita, 653,05 euros. Es el resultado de dividir una inversión de 107,97 M€, que crece un 30,74% respecto al Presupuesto anterior, por los 165.331 habitantes que le atribuye el INE. Si se atiende a la consignación total de la provincia, tanto de inversiones como gastos, la cifra sube a 741.926.267 euros, a 4.487,52 euros por habitante, una asignación que sube hasta los 7.212,49 euros por habitante, lo que la convierte en una de las tres únicas provincias que sube de los 7.000 euros junto a Soria y Palencia.