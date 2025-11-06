Carriedo defiende que el Estatuto "es muy claro" y no prevé cambios sobre el Condado de Treviño en Burgos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que el Estatuto de Autonomía no prevé cambios sobre el Condado de Treviño en Burgos. Respondía así a las declaraciones del diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha instado a dar "pasos firmes" hacia la anexión del enclave burgalés de Treviño al territorio vasco.

"El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es muy claro", ha insistido, tras lo que ha precisado que nadie desde Álava se ha dirigido a Castilla y León para plantear esta cuestión, informa Europa Press.

"No sé con quién ha hablado el señor González, pero no con nosotros", ha apuntado, a lo que ha añadido: "La posición de la Junta es conocida y coherente, no hay nada que hablar fuera del cumplimiento del Estatuto de Autonomía".