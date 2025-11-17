Mañueco insta a retirar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos: "Dejemos a un lado los electoralismos"

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

"Lamento la decisión de PSOE y VOX de presentar enmiendas a la totalidad, igual que los otros grupos parlamentarios". Con esta afirmación, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mostraba su pesar por el paso dado en las Cortes por PSOE, VOX, UPL, Soria Ya y Podemos de enmendar a la totalidad las cuentas de Castilla y León para 2026 y les instaba a retirarlas. "Dejemos a un lado los electoralismos, los cálculos cortoplacistas y los juegos partidistas que nada aportan a quienes esperan respuestas y certezas", asegura Mañueco en una declaración institucional remitida a los medios.

Declaración en la que el presidente de la Junta apela a la voluntad de diálogo de los grupos para continuar negociando, desde el entendimiento, con el objetivo de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y permitir así que continúe su tramitación.

"No hay razones para una enmienda a la totalidad que paralice los presupuestos", puntualiza Mañueco, para acto seguido afirmar: "Pongamos a los ciudadanos y sus intereses en el centro de las prioridades". Y es que, en palabras del máximo dirigente del Ejecutivo autonómico, "no existen motivos de peso que avalen la presentación de una enmienda a la totalidad a estas cuentas". De ahí, que insista en su retirada, para ser sustituida por enmiendas parciales. De este modo, "podrán seguir avanzando las negociaciones y lograr un entendimiento", aclara.

"Es el tiempo del diálogo, la negociación y el acuerdo", incide Mañueco, en otro momento de su declaración institucional tras la presentación de las enmiendas a la totalidad a las cuentas en las Cortes de Castilla y León. Y es que para el presidente de la Junta aún hay tiempo para lograr el acuerdo en las Cortes, "si se trabaja con responsabilidad y altura de miras".

Eso sí, Mañueco valora la "actitud constructiva" y las aportaciones de las distintas formaciones políticas durante los primeros encuentros mantenidos con el consejero de Economía y Hacienda, el portavoz Carlos Fernández Carriedo, a la vez que vuelve a indicar que hay margen de tiempo suficiente para alcanzar acuerdos que "permitan aprobar estos presupuestos, los más altos de la historia de la Comunidad".

"Unos y otros han mostrado voluntad de diálogo y una actitud constructiva en los primeros encuentros. Y espero que esas enmiendas a la totalidad puedan retirarse y sustituirse por enmiendas parciales. Podemos encontrar puntos de entendimiento. Todas las voces cuentan. Todas las provincias cuentan. Castilla y León es más fuerte cuando escucha a todos y cuando cada territorio siente que forma parte de un proyecto compartido", asevera Mañueco, no sin antes dejar claro que su gobierno "ha hecho todo lo posible" para que los presupuestos salieran adelante. "No por un interés partidista, sino porque creo firmemente que son buenos para el desarrollo de Castilla y León y el equilibrio territorial", concluye.