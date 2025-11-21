La Junta habilita la cita previa para tramitar en persona las ayudas al alquiler 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio habilitó un sistema de cita previa para la atención presencial en las oficinas del Gobierno autonómico con motivo de la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda en Castilla y León para el año 2025.

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026, ambos inclusive. Estas ayudas tienen como objetivo facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a personas y familias con recursos económicos limitados, informa Ical.

Para quienes opten por realizar la solicitud de forma presencial, será recomendable concertar cita previa en las provincias con mayor volumen de solicitudes: Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

La cita puede solicitarse a través del portal oficial https://citaprevia.somacyl.es/appointment o mediante atención telefónica en el número 983 450 544, en horario de 8.30 a 13.30 horas.

La Junta recomienda la presentación telemática de las solicitudes a través de la Sede Electrónica para agilizar la tramitación y evitar desplazamientos. Toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en el portal de Vivienda de la Junta de Castilla y León: https://vivienda.jcyl.es.

Estas ayudas están dirigidas a personas mayores de edad que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el 21 de octubre de 2025.