La DGT ante el puente en Castilla y León: más de 600.000 desplazamientos previstos

El puente de diciembre (la Constitución y la Inmaculada) llega en este 2025 un tanto 'descafeinado' al coincidir con el fin de semana. No obstante sigue siendo un momento delicado para el tráfico, con más de 600.000 desplazamientos previstos sólo en Castilla y León.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé concretamente unos 628.000 desplazamientos de largo recorrido en Castilla y León, que afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña, desde este viernes, 5 de diciembre, a las 15.00 horas, cuando arranca el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia que la DGT ha preparado con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre.

La Delegación del Gobierno reseñó en un comunicado que estos tres días de descanso y ocio, muchos ciudadanos aprovecharán para realizar viajes por carretera. De este modo, y para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los desplazamientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, informa Ical.

Según avanzó, para llevarlas a cabo cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, incluidos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, personal del Centro de Gestión de Tráfico Norte y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, así como los servicios de emergencias. Además, dispone de todos sus medios técnicos, como radares fijos y móviles de control de velocidad, además del helicóptero, el dron o cámaras, para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para estos días contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirán tanto la tarde del viernes 5, especialmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, como en la mañana del sábado 6, entre las 10.00 y las 14.00. Este día, al ser festivo, también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio, de esparcimiento y comerciales cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

El domingo 7 se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, con retorno a primeras horas de la tarde.

Ya el lunes 8, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno, con intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña y, con especial intensidad en la red de interés general, autopistas y autovías. Después se trasladarán estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.