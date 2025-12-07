Ocho de cada diez contratos en la restauración son fijos y el 72% tienen jornada completa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Ocho de cada diez contratos del sector de la restauración en Castilla y León son fijos; el 72,8% tienen jornada completa y seis de cada diez son ocupados por mujeres, según se recoge en el informe ‘Restauración y consumo fuera del hogar’, realizado por Cajamar y que ha tenido acceso Ical. Esta radiografía dista poco de la media nacional, donde el 83,6% de los empleados son fijos, el 76,7% tiene jornada completa y el 54,4% son mujeres.

En función de los estudios, el 45,2% de los empleados en el sector tiene la Educación Secundaria Obligatoria; el 29,4% cuenta con Bachillerato, el 11,6% ha cursado Formación Profesional Superior y el 13,8% es universitario, informa Ical.

Por otra parte, el número de castellanos y leoneses afiliados a la Seguridad en este sector ha crecido en Castilla y León un 2,75% desde 2019, hasta cerrar el pasado año con 66.544 trabajadores. Este incremento ha sido inferior al 7,9% registrado en el conjunto de España, donde se roza el millón y medio de afiliados.

Por comunidades, Andalucía se sitúa en cabeza con 266.261 afiliados, por delante de Cataluña (236.898), Madrid (222.853), Comunidad Valenciana (174.071), Canarias (108.768) y Galicia (72.491). El resto se sitúa por debajo de Castilla y León. Por provincias, el mayor peso laboral de la restauración lo presenta Ávila, donde el 8,4% de los afiliados pertenecen a este sector, por delante de Segovia (7,9%), León (7,4%), Salamanca (7,3%). En el lado contrario se sitúa Palencia (5,9%), Soria y Valladolid, ambas con el 6,1%, Burgos (6,7%) y Zamora (6,9%).

Empresas

En cuanto a las empresas, Castilla y León contaba al cierre del año pasado con 13.768, que representan el 5,6% de las 245.975 del total de país. El 75,2%, 10.352, son bares o cafeterías; el 16,2% (2.230), restaurantes; el 5,8% (806) hoteles, y el 2,8% (380) empresas de comida preparada para eventos.

En función del tamaño, el 27,3% de las empresas de hostelería de Castilla y León no cuentan con trabajadores, el 69,3% son microempresas y el 3,2% son pequeñas. A nivel nacional las microempresas (73%) y empresas sin asalariados (21,4%).