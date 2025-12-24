UNASPI convoca este viernes movilizaciones en Castilla y León y en toda España contra las políticas en el sector primario

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha convocado manifestaciones y tractoradas este viernes, 26 de diciembre, en distintos puntos de Castilla y León, dentro de una jornada de movilización a nivel nacional contra las políticas que, según la organización, están poniendo en riesgo la viabilidad del sector primario y la soberanía alimentaria.

En la Comunidad, las concentraciones están confirmadas en Becilla de Valderaduey (Valladolid), así como en distintos puntos de las provincias de Soria, León y Segovia, y también están convocadas en otros lugares de Valladolid y Zamora, además de Ourense, Cantabria, Vitoria, Navarra, Albacete, Castellón y Valencia, entre otros puntos, según ha informado UNASPI a Ical. La organización anuncia además nuevas movilizaciones el 30 de diciembre y a partir del 8 de enero, con acciones previstas en todo el territorio nacional.

Entre las principales reivindicaciones, UNASPI exige que España vote en contra de la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y MERCOSUR, al considerar que supone una amenaza directa para la agricultura, la ganadería y la pesca españolas. La organización advierte de que este tratado abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con menores salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias, lo que generaría una situación de competencia desleal.

UNASPI recuerda que la preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea y subraya que su aplicación es obligatoria para proteger la producción europea.

La organización alerta de la situación crítica del sector primario, tras años de incremento de costes, recortes en la Política Agraria Común (PAC), aumento de la carga burocrática derivada del Pacto Verde Europeo, reducción de días de faena y de cuotas pesqueras, a lo que se suma la firma de acuerdos comerciales que, según denuncia, generan competencia desleal, informa Ical.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2009 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, un proceso que, según UNASPI, acelera la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria.

En el ámbito ganadero, la organización denuncia además las crisis sanitarias provocadas por enfermedades como la dermatosis bovina, la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana, y critica los protocolos actuales, que obligan al sacrificio de explotaciones enteras ante un solo caso positivo, provocando la ruina de los ganaderos. UNASPI señala que esta situación ha sido uno de los detonantes de las recientes protestas en Francia.

Asimismo, UNASPI denuncia la incoherencia medioambiental de la Unión Europea, que impone fuertes restricciones a sus productores mientras permite importar alimentos elaborados con fitosanitarios prohibidos en Europa, transgénicos vetados o vinculados a la deforestación, incrementando además la huella de carbono por el transporte a larga distancia.

UNASPI exige el mantenimiento de los fondos de la PAC, la reducción de las cargas burocráticas y la eliminación de políticas que, a su juicio, buscan reducir la producción europea y aumentar la dependencia alimentaria del exterior, y hace un llamamiento a la movilización del sector agrario y de la ciudadanía para frenar el acuerdo con MERCOSUR.