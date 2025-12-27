Aparicio desea un “gobierno que dé estabilidad” tras las elecciones de marzo y y “escuche las reivindicaciones del mundo empresarial”

Intervención del presidente de la CEOE Santiago Aparicio tras la firma de los acuerdos adoptados tras la reunión del Consejo del Diálogo Social.ICAL

El presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, destaca que para 2026 es “deseable” que salga un gobierno que dé estabilidad” a la Comunidad, tras las elecciones autonómicas de marzo, “haga crecer la economía y escuche las reivindicaciones del mundo empresarial”. “Eso es lo que esperamos”, dijo, para que “al final las cosas se desarrollen de la mejor manera posible para Castilla y León, para seguir en la senda del crecimiento”.

Aparicio lanzó su mirada hacia el nuevo año y también apostó por que el futuro ejecutivo que salga de las urnas siga apostando por el Diálogo Social, que, recordó, se ha restablecido en sus amplias competencias. “Hemos conseguido volver la situación y esperemos que sigamos así durante mucho tiempo más”.

En cuanto a la economía de la Comunidad, deseó que las cosas sigan como hasta ahora porque “va bien” con un crecimiento este año del tres por ciento y para 2026, “seguro, que del dos por ciento o más”. “La economía funciona de maravilla, con ratios de crecimiento aceptables y con cantidad de empresas esperando a la puerta para instalarse en la Comunidad”, afirmó.

En este sentido, exigió que se solucione el problema del acceso al suministro energético “competitivo y sostenible” aprovechando para la Comunidad, su excedente de producción. “Somos los mayores productores pero no tenemos capacidad para conectarnos a la red”, lamentó, para exigir al Gobierno inversiones en redes, informa Ical.

Asimismo, apeló a buscar una solución conjunta al “grave problema” del absentismo laboral, que “hace mucho daño a la empresa, a su productividad y competitividad”; así como a los problemas que tiene el tejido productivo para encontrar los perfiles profesionales que necesita., muy condicionado por el envejecimiento y la falta de relevo generacional.

Santiago Aparicio también reclamó una menor presión fiscal y abogó por la desaparición del impuesto sobre patrimonio, por “injusto, ya que grava el mismo bien varias veces y merma la competitividad. “Tenemos que lograr reducir los tipos impositivos, e incrementar los incentivos, las bonificaciones y las deducciones”, repitió.

Asimismo, reclamó una simplificación administrativa y burocrática, ante “la complejidad tremenda” que existe en la actualidad, con la consecuente “inseguridad jurídica”, dijo.

En cuanto a la negociación colectiva, Santiago Aparicio pidió prudencia hasta ver si sindicatos y patronal son capaces de cerrar un nuevo acuerdo estatal. En este sentido, apuntó también a las posibles decisiones que adopte el Gobierno en materias como el salario mínimo interprofesional, para advertir que “se está dañando sobre manera la negociación colectiva”, con estas decisiones unilaterales.