El Club de los 60 oferta 28.454 plazas en 2026 para viajes a una treintena de destinos

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó este miércoles en León la oferta de viajes del Club de los 60 para este 2026, que dispone de 28.454 plazas, 257 más que en 2025, para una treintena de destinos. Del total, 18.588 corresponden a los de primavera y 15.866 a los de otoño y Navidad.

La principal novedad de este año es que por primera vez los beneficiarios pueden gestionar los viajes desde 212 agencias acreditadas, 42 de ellas en el medio rural “para facilitar la información y las gestiones y dar ese servicio demandado por agencias y usuarios”, remarcó Blanco, informa Ical.

Como nuevos destinos -hay 17 internacionales y 13 nacionales- se presentan Japón, un crucero por el Rhin y París+Valle de Loira. Para el paquete de viajes que se llevarán a cabo en primavera el listado, además del país nipón, incluye la Costa Azul francesa, Croacia, un crucero por el Danubio, Noruega, sur de Italia, Almería, Castilla-La Mancha, Costa Dorada, Mallorca y Pirineos.

En los destinos de otoño figuran, aparte de la novedad de Loira y el Rhin, Alemania norte, Flandes y Luxemburgo, Emiratos Árabes, Marruecos, norte de Italia, centro de Portugal, Costa del Sol, Huelva con Algarve, Jaén, Úbeda y Baeza y Tenerife.

Los denominados ‘viajes para todos’, inclusivos y en los que pueden participar personas con discapacidades, ofertan este año Valencia y Sevilla (en tren de alta velocidad) y el programa de mercados navideños acercará a los viajeros a Amsterdam, Bruselas, Frankfurt, Praga y Málaga (en tren de Alta Velocidad).

La consejera explicó que la incorporación de Japón responde a una demanda recogida en las encuestas de satisfacción que cumplimentan los adjudicatarios, comentó que los destinos internacionales son más requeridos por las personas de menos edad cuando se incorporan al Club de los 60 y recalcó que estos viajes son una de las ofertas “más demandadas y mejor valoradas” por las personas mayores de Castilla y León.

Las plazas se pueden solicitar desde este miércoles vía telemática o telefónica y desde el 9 de forma presencial en las Gerencias de Servicios Sociales. Los sorteos se celebran el 5 de febrero para los viajes de primavera, el 10 de julio los de otoño y el 10 de diciembre el de los mercados navideños. Una vez recibida la carta de confirmación de la adjudicación se puede elegir la agencia que se desee para gestionar el viaje.

El programa de viajes del Club de los 60, que cuenta con más de 350.000 socios, se encuadra dentro del despliegue de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para el fomento del envejecimiento activo, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y el fomento de su autonomía.