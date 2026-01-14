Mañueco disolverá las Cortes de Castilla y León el lunes y convocará las elecciones el 15 de marzo

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

Punto y final. La actual legislatura en Castilla y León toca a su fin. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, disolverá las Cortes autonómicas el próximo lunes día 19 y convocará las elecciones autonómicas para el 15 de marzo, tal y como ya había avanzado en su día este periódico hace más de un año y viene reiterando una y otra vez. Es decir, 54 días después, cumpliendo con el plazo que marca la Ley del Régimen Electoral General (Loreg), de que la convocatoria electoral se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), al día siguiente del anuncio de disolución del Parlamento autonómico. 54 días que comienza a contar el miércoles 21. El lunes 19 es, además, el último día para convocar, según el calendario que fija la Ley del Régimen Electoral General (Loreg), que recoge que ante el final de mandato la convocatoria de las elecciones debe de hacerse descontado 25 días desde el 13 de febrero, fecha en la que se celebraban las autonómicas en 2022.

Así, sin sorpresas, y tal como avanzaba este periódico y el propio presidente de la Junta reiteraba una y otra vez, Mañueco agota la legislatura y los colegios electorales volverán a abrir ese domingo 15 de marzo cuatro años después de que el 13 de febrero de 2022 le dieran la victoria al PP.

Sólo una salvedad había puesto el presidente Mañueco para no agotar el mandato de cuatro años y adelantar las elecciones, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera hecho lo propio y hubiera adelantado las generales. Y la primera vez que el máximo responsable de la Junta abría la posibilidad a ese adelanto electoral, si Sánchez decidía convocar, lo hacía en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León del pasado mes de abril. "Si a Sánchez se le ocurriera adelantar las elecciones, sí parece razonable hacerlas juntos", aseguraba entonces Mañueco. Y así ha seguido.

Ahora, una vez que Pedro Sánchez continúa con su idea de llegar hasta 2027 con su mandato al frente de La Moncloa, el plazo legal para convocar elecciones en Castilla y León toca a su fin y Fernández Mañueco apretará este lunes el botón de disolución de las Cortes, como paso previo a la convocatoria electoral el 15 de marzo próximo.

Un 15 de marzo, avanzado por este periódico y que en septiembre pasado ya hacía saltar a la palestra informativa el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, cuando en declaraciones a los medios ante del comité ejecutivo provincial del PP palentino, Francisco Vázquez respondía a la pregunta de la fecha de las elección con un "me parece que el domingo es 15, el 15 de marzo", para acto seguido añadir: "Yo sólo puedo decir que es el presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, el que puede apretar el botón de las elecciones, pero él siempre ha dicho que va a agotar la legislatura. La legislatura, como digo, se cumple en esas fechas".

Y así es. Será este lunes 19 de enero cuando Mañueco presione el botón de las elecciones para que el 15 de marzo los castellanos y leoneses vuelvan a elegir en las urnas a sus 82 procuradores, conviene recordar que el aumento de población hace que Segovia gane un parlamentario, y quien quiere que gobierne la Junta los próximos cuatro años.

Lo que resta por saber es cuándo el máximo dirigente del Ejecutivo de Castilla y León anunciará la convocatoria electoral. Lo que sí parece claro, según las fuentes consultadas por este periódico, es que lo hará en una comparecencia pública. El cuándo es lo que está por determinar. Conviene recordar que este domingo 18, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá a sus barones en Zaragoza para hablar sobre financiación autonómica, y no es descartable que al encuentro Mañueco acuda ya con el anuncio de la convocatoria electoral bajo el brazo.

A partir de este lunes, los partidos comenzarán a configurar las listas. Algunos, como el PSOE de Carlos Martínez, ya las tienen pero el resto deberá diseñarlas. Y, algunos, como el caso de VOX elegir a su candidato a la Junta que todo apunta será el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como también adelantaba este periódico. Lo que está por ver es por dónde se presenta, León o Valladolid.

De aquí en adelante ya todo será, si es que no lo es ya, en clave campaña electoral. Y, como ya sucediera en 2022, Castilla y León se convertirá en el gran foco de la política nacional. Después de las recién celebradas elecciones de Extremadura y las de Aragón, que serán en febrero, en ambos casos tras un adelanto electoral, Castilla y León será el termómetro que medirá la temperatura de la política del país.