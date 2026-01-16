Emergencias se refuerza con un segundo helicóptero de rescate en Castilla y León: cubrirá Soria, pero con base en León

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inaugura las nuevas instalaciones del Centro Coordinador de Emergencias.Eduardo Margareto

Emergencias se refuerza en Castilla y León con nuevas dotaciones materiales y humanas. Entre ellas destaca un segundo helicóptero de rescate para intervenir en la Comunidad. Una de las provincias que cubrirá es la de Soria, aunque la base se encontrará en tierras de León.

Con el fin de aumentar las capacidades de emergencia y poder hacer frente con más garantías a episodios como los graves incendios forestales ocurridos el pasado verano, la Junta de Castilla y León ha reforzado el Centro Coordinador de Emergencias con un incremento de personal y de medios que supone una inversión de once millones de euros.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó este viernes en Valladolid, en la sede de Protección Civil, los nuevos medios entre los que destaca la puesta en marcha de un segundo helicóptero de rescate, con base en la comarca leonesa de Rueda, y que atenderá las emergencias de León, Palencia, Burgos y Soria, informa Ical.

A diferencia del helicóptero de rescate que ahora da servicio a toda la Comunidad desde Alcazarén (Valladolid), el nuevo vehículo aéreo, cuya contratación ya ha sido autorizada por el Consejo de Gobierno, tendrá como novedad la incorporación de un médico al equipo, dado que en el 53% de los rescates que se realizan en la actualidad se requiere una atención médica, según explicó Suárez-Quiñones.

Al mismo tiempo, el consejero anunció la incorporación de 18 nuevos técnicos al Centro Coordinador de Emergencias, “la cabeza pensante de cómo hay que abordar las grandes emergencias o las situaciones de protección civil”, que pasará a funcionar todo el año las 24 horas del día. Pero este refuerzo también repercutirá en todas la provincias con la incorporación a los centros provinciales de mando de incendios de otros 18 técnicos que permitirá replicar el servicio 24 horas al día, por lo que estos centros comenzarán a funcionar como coordinadores de emergencias provinciales.

Suárez-Quiñones también resaltó que el Centro Coordinador de Emergencias actúa también preventivamente, ya que recoge la información que facilitan otras organismos públicos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o las confederaciones hidrográficas para determinar los riesgos que puedan producirse y realizar avisos anticipados para proteger a la población. “Por tanto, este refuerzo del personal y de funcionamiento es clave para abordar las emergencias con mayor seguridad y cercanía”, afirmó.

La Unidad de Apoyo Logístico, que es la encargada de desplegar medios ante cualquier emergencia como puestos de mando avanzados o alojamiento y avituallamiento a las personas que sufren la incidencia, verá reforzada su capacidad de despliegue en todo el territorio con la puesta en marcha de las unidades ‘Apolo’, que contarán con vehículos especializados dotados de toda la infraestructura y medios básicos para atender de forma inmediata, cercana y con salida inmediata cualquier emergencia. Además, según explicó el consejero, cada provincia contará con estos vehículos ‘Apolo’, mientras que a la sede central de Valladolid se incorporarán dos a mayores. Por último, a estos refuerzo se une la reforma llevada a cabo en la sede central de Protección Civil y en la que se han invertido 650.000 euros