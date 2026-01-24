El 1-1-2 de Castilla y León recibe desde el jueves 440 llamadas relacionadas con la borrasca Ingrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido desde el pasado jueves más de 440 llamadas relacionadas con la borrasca Ingrid, que azota de, manera especial, al noroeste de la Península Ibérica y el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta ha gestionado, desde entonces, 162 incidentes.

La Junta de Castilla y León mantiene activada la alerta meteorológica en todas las provincias de la Comunidad ante el episodio de nevadas iniciado el pasado jueves. La alerta fue declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León a las 22 horas del jueves 22 de enero, ante el riesgo de nevadas en todo el territorio autonómico.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la administración autonómica prevé, según recogió la Agencia Ical, que la cota de nieve para hoy rondará los 500-600 metros, con precipitaciones débiles, por lo que las acumulaciones serán “poco significativas”.

Desde el inicio del episodio de meteorología adversa por nevadas y hasta las 7:00 horas de hoy sábado, día 24, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se han registrado un total de 162 incidentes relacionados con el episodio de nevadas, sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales de especial consideración. Los incidentes más relevantes, debido al número de vehículos implicados, han sido los embolsamientos de camiones en las principales vías de comunicación de la Comunidad, recoge Ical.

De los 162 incidentes registrados, 15 corresponden a incidencias en núcleos de población, 146 a incidencias en vías de comunicación y uno a servicios básicos. Por provincias, las incidencias se distribuyen del siguiente modo: Ávila, 23; Burgos, 19; León, 35; Palencia, 5; Salamanca, 32; Segovia, 17; Soria, 12; Valladolid, 3; Zamora, 16. Por fechas, se registraron dos incidentes el día 22 de enero, 145 el día 23 y 15 durante la jornada de este sábado, alcanzando un total de 162.