Castilla y León superó los 8,90 millones de pernoctaciones en 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los hoteles de Castilla y León computaron un total de 8.902.554 pernoctaciones en el año 2025, frente a las 8.833.863 de 2024, según los datos de la Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Esto supone un incremento del 0,77% en el dato de las pernoctaciones en los hoteles de Castilla y León, por debajo de la media del país que subieron un 1,0% en 2025 con un total de 366,7 millones, "nuevo máximo histórico". En España, las de residentes bajaron un 0,2%, mientras que las de no residentes subieron un 1,6 %.

Además, Castilla y León cerró 2025 con un total de 5.332.208 viajeros, la mayor parte residentes en España (3.925.626) mientras que los 1.406.580 fueron residentes en el extranjero, y la estancia media en los hoteles de Castilla y León el pasado año fue de 1,67 días, de nuevo por debajo del dato nacional (3,10).

Por provincias, el mayor número de pernoctaciones se registró de nuevo en Salamanca, con 1,80 millones, seguida de Burgos (1,49 millones), León (1,44 millones), Valladolid (1,24 millones) y Segovia (1,02 millones) con el resto por debajo del millón: Ávila (625.236), Soria (478.965), Palencia (433.885) y Zamora (355.986).

La mayor estancia media se registró Palencia, con 1,96 días, seguida de Soria, con 1,84; Segovia, con 1,78; Valladolid, con 1,77; Salamanca, con 1,69; Zamora, con 1,66; León, con 1,60; Ávila, con 1,59, y Burgos, con 1,50.

El pasado año el número de establecimientos alcanzó los 1.170 con 29.173 habitaciones y el grado de ocupación por plazas fue del 42,77 % (61,55% en España), porcentaje que sube al 53,50% en el caso de los fines de semana (67,22% en el resto del país). El total de personal empleado ascendió 6.711, informa Ical.

Por otro lado, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Castilla y León aumentó un 5,5% en Castilla y León en 2025, por encima de la media (5,1 por ciento).

Por su parte, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en 2025 fue de 72,1 euros, un 6,5% más, superior al 5,1% de la media, y el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 36,4 euros en Castilla y León, 89,7 en España, un 9,3% más (+6,3% en el resto del país).

Datos de diciembre

Por otro lado y según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León subieron un 0,6% en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior tras salir de tasas negativas y sumaron un total de 573.036 operaciones.

Se trata en este caso del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de diciembre en la Comunidad de la serie histórica.

En total, en Castilla y León se alcanzó en diciembre una ocupación del 35,01% y el sector hotelero empleó a 6.241 personas, lo que supone un incremento del 6,9% interanual.

Además, en los hoteles de Castilla y León se alojaron un 5,54% más de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior hasta los 342.508 viajeros. Por nacionalidad, 278.238 eran residentes en España, el 81,24%, mientras que 64.270 (18,76%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,3% y los extranjeros aumentaron un 11,2%.

Del total de pernoctaciones en Castilla y León, 471.911 las realizaron residentes en España (un 82,35 por ciento), mientras que 101.125 (17,65%) fueron residentes en el extranjero.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 71,18 euros, lo que representa una subida del 4,0% interanual. En general, los precios subieron un 4,09% respecto al año anterior en Castilla y León.

Por comunidades autónomas, Canarias fue el territorio con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) y Cataluña (46,98%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (29,79%), Extremadura (30,27%) y Galicia (32,57%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (31,66%) en diciembre junto a Andalucía (14,52%) y Cataluña (14,34%).