Mañueco sale a dar la batalla contra la "pinza PSOE-VOX": "El PSOE está encantado con VOXCyL, que ha sido su muleta"

La "pinza PSOE-VOX" vuelve a la carga. O más bien es el presidente de la Junta y candidato del PP a las elecciones autonómicas del 15-M, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha vuelto a subir ese término a la palestra para tratar de convertirlo en una daga contra las dos principales formaciones de la oposición. No en vano, el líder de los 'populares' autonómicos asegura que "el PSOE está encantado con VOX Castilla y León" porque la formación socialista "ha sido su muleta" en la etapa final de la última legislatura.

Desde que VOX abandonara el Gobierno autonómico y dejara al PP gobernando en minoría, los puntos de desencuentro entre ambos partidos volvieron a florecer hasta llevar a los de Abascal a votar en contra de las iniciativas parlamentarias de los 'populares' y lo que, inevitablemente, les situó al lado del PSOE. "Más de cien veces", según recordó Mañueco, han votado VOX y el Partido Socialista juntos en las Cortes.

De ahí que durante el debate parlamentario, el PP acuñara el término "pinza voxcialista" o "pinza PSOE-VOX", el cual recupera ahora Mañueco en plena precampaña electoral con incluso una imagen propia de una piza de tender la ropa mitad roja, por el PSOE, y mitad verde, por VOX. Y tras esa pinza bicolor se colocó el presidente del PP autonómico este martes para dar a conocer esta campaña y que, como él mismo reconoció, va dirigida especialmente contra la formación de Santiago Abascal.

"Hablo de VOX Castilla y León", especificó Fernández Mañueco al inicio de su intervención, "porque una cosa es el discurso nacional y otra cosa es cuando tenemos que votar en las Cortes". A este respecto, recordó que mientras VOX aseguraba que no votaría con el PSOE "ni aunque pusieran banderas de España en todas las rotondas", en el Parlamento autonómico se ha visto lo contrario en más de un centenar de ocasiones.

En esta línea, Mañueco aseguró que la Comunidad necesita "serenidad, responsabilidad y certezas". En eso, señaló, van a "seguir" tras las elecciones del 15 de marzo y en la próxima legislatura, ya que garantizó "menos ruido, menos teatro y más nueces".

Así, el líder 'popular' defendió que tanto PSOE como VOX son "dos fuerzas que aprietan siempre en la misma dirección cuando se trata de obstruir", y consideró que "cada paisano merece saber quién es el que opta por el bloqueo y quién por el avance de Castila y León". "Mientras otros se coordinan para bloquear la acción de gobierno, nosotros seguimos trabajando para que Castilla y León avance", apostilló.

En todo caso, y ya a preguntas de los periodistas, negó que la intención del PP con esta campaña sea atacar a un solo partido y a sus electores. "Yo lo que quiero es explicar la realidad", aseguró, "no a los votantes de VOX, a toda la sociedad". "Castilla y León no puede quedar atrapada por dos extremos unidos para seguir haciendo más ruido", advirtió.

Pese a esta crítica a los dos principales partidos de la oposición y por lo tanto rivales a batir en las urnas el próximo 15 de marzo, Fernández Mañueco no consideró que esto pueda complicar posibles pactos de gobierno una vez superadas las elecciones. De hecho, el candidato del PP se mostró prudente a la espera del resultado que arrojen las votaciones antes de tomar ninguna decisión en este sentido.

Aún así, volvió a insistir en algo que ya había avanzado algunos días atrás, y es que en el caso de que exista un pacto, establecerá como condición ineludible que este se mantenga durante los cuatro años de legislatura para, entre otras cosas, evitar una salida del Gobierno como la que protagonizó VOX.

"El acuerdo no se trataría de un reparto de sillones", remarcó Mañueco, "sino de un proyecto para Castilla y León, para resolver los problemas de los ciudadanos". "Exigiré responsabilidad y que sea un pacto que dure los cuatro años, creo que es importante exigir responsabilidad a la hora de dialogar", apostilló, y lanzó una última advertencia: "No queremos cheques en blanco".

También dejó claro Mañueco que en su partido están "pegados al territorio", y que por eso todo lo que haya que negociar se hará en la Comunidad. "En otras formaciones se toman las decisiones en Madrid", apuntó, "pero lo que ocurra en Castilla y León se decidirá en Castilla y León".