El IPC cae cinco décimas en enero y la inflación baja siete décimas hasta el 2,1% en Castilla y León

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,1% en tasa interanual en Castilla y León, siete décimas menos que el mes anterior, que cerró al 2,8%, y dos décimas por debajo del dato de España que ha alcanzado el 2,3% en enero, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León es junto con Andalucía la séptima comunidad autónoma menos inflacionista del país con ese 2,1 por ciento al inicio del año. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero y Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,0%) mientras que Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y La Rioja anotaron las más bajas (1,9% todas).

Y en términos mensuales, los precios cayeron medio punto en Castilla y León en enero, una décima menos que en España donde han bajado un 0,6%.

El mayor descenso de los precios se ha registrado en la partida de vestido y calzado con un 13,2% menos, seguida de actividades recreativas, deporte y cultura, con un -3,0%, y transporte, con un -1,1%.

Por su parte, el último mes se mantuvieron invariables los precios de la partida de servicios de educación mientras que crecieron en el resto con especial incidencia en bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%) y en información y comunicaciones (1,5%). Les siguen vivienda (0,7%), cuidado personal y otros (0,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%) y sanidad y restaurantes y alojamiento (0,2% en los dos casos).

Por provincias el mayor descenso de los precios se registró en Salamanca, donde cayeron ocho décimas, seguida de Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, con un descenso de seis décimas, como en España. En Ávila y en Valladolid cayeron medio punto, como la media autonómica, mientras que el menor descenso de los precios se ha anotado en León (-0,3%).

De este modo, Salamanca inicia el año como la provincia más inflacionista de Castilla y León, con un 2,5%, seguida de Valladolid (2,4%) y Soria (2,3%, como en España). El resto de las provincias se sitúan por debajo de la media de Castilla y León (2,1%): León, Palencia y Zamora (2,0%) y Burgos y Segovia (1,8%) con Ávila con la inflación más baja: 1,7%.