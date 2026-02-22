El gasto municipal crece un 30,2% en un lustro, hasta los 3.256,2 millones en 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los presupuestos municipales de gasto se dispararon un 30,2% en el último lustro, con especial relevancia en el crecimiento de las actuaciones de carácter económico, la producción de bienes referentes y la protección y promoción social. Los datos los facilita el Ministerio de Hacienda, donde se constata que los ayuntamientos de la Comunidad, gastaron en 2025, un montante total de 3.256,2 millones de euros, lo que representa un avance del 30,2% en relación al dato de 2020.

Cabe destacar que el mayor incremento del gasto se produjo en los municipios intermedios, de 20.001 a 50.000 habitantes, con 271,9 millones y un aumento del 39,7%; y en los de 5.001 y 20.000, con 404,9 millones, y una subida del 39,6%. Asimismo, se elevó en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes un 33,2%, con 1.196,2 millones de euros en 2025; mientras que en las ciudades de más de 100.000 avanzó un 26,6%, con 996,2 millones; y en las de entre 50.001 y 100.000, un 16,7% y 386,8 millones, recoge Ical.

Presupuestos de gasto de los ayuntamientos de Castilla y León.ICAL

El departamento que dirige María Jesús Montero revela que el programa de gasto municipal que más avanzó durante el quinquenio de análisis, fue de actuaciones de carácter económico, con 275,11 millones de euros el año pasado, y un aumento del 49,6% respecto a 2020.

En concreto, el desembolso en investigación, desarrollo e innovación, aunque exiguo (182.000 euros), se disparó un 282,2 por ciento; para impulso de la industria y la energía, se destinaron 11,7 millones, un 121% más que en 2020; y para comercio, turismo y pymes, más de 99 millones, con un aumento de un 100,9 por ciento.

Además, para agricultura y ganadería, los consistorios movilizaron 8,9 millones, un 31,7%o más; para transporte público, más de 85 millones, con una subida del 31,2%; y para infraestructuras, 65,7 millones, con un incremento del 24,2%.

La producción de bienes públicos de carácter preferentes tuvo también un importante incremento, con un gasto de 597,4 millones de euros y un aumento del 33,2%. En este sentido, los ayuntamientos destinaron en 2025, un total de 297,3 millones a cultura; 21,1 a sanidad; 170,7 a deporte; y 108,2 a educación, con avances del 36,2, 32,1, 30,3 y 30,2%, respectivamente.

Por lo que respecta a los servicios públicos básicos, absorbieron la partida de gasto más importante, como es lógico, con 1.194,3 millones de euros, y una subida del 30,4%. Creció un 40% el gasto en medio ambiente (119,4 millones de euros); un 35,2% el de vivienda y urbanismo (322,6); un 29,7 por ciento el de bienestar comunitario (512,5); y un 22% el de seguridad y movilidad ciudadana (239,7).

Importante fue el desarrollo de las actuaciones en protección y promoción social, con 284,8 millones de euros el año pasado y una diferencia del 27,5% respecto al dato de 2020. Al respecto, los servicios sociales y la promoción social se llevaron por encima de los 214 millones de euros, con un crecimiento del 35,4%. A fomento del empleo se consignaron 51,2 millones, un 10,5% más que cinco años atrás, y a pensiones, 11,4 millones, con un aumento del 7,9%. Descendió la partida de otras prestaciones económicas a favor de empleados un 2,7%, con 8,1 millones.

Por lo que se refiere a las actuaciones de carácter general, asumieron 799,3 millones de euros, una partida que avanzó un 26% en un lustro. Subió un 34,6 por ciento el desembolso para administración financiera y tributaria (125,5 millones de euros); un 32,7% el gasto en transferencias a otras administraciones (29,1 millones); un 24,3% la partida para servicios de carácter general (595,9); y un 22,9% la de órganos de gobierno (48,6).

Por último, la deuda pública se llevó 105,1 millones de las partidas de gasto de los ayuntamientos de la Comunidad, un 10,8% más que en 2020, siempre con los datos de Hacienda.